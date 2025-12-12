En Mendoza, un hombre atropelló accidentalmente a su hijo de 2 años al dar marcha atrás

Un niño de dos años resultó gravemente herido en el departamento de Lavalle, Mendoza, luego de haber sido embestido accidentalmente por una camioneta conducida por su propio padre.
El accidente tuvo lugar cerca de las 15 en una finca ubicada en la localidad de Las Violetas. Según fuentes policiales, el hombre de 32 años realizaba una maniobra de retroceso a bordo de una Ford F-100 y no advirtió que su hijo se encontraba detrás del vehículo.
A raíz del impacto, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli. Allí, los médicos diagnosticaron politraumatismos, una posible fractura de pelvis y compromiso en la movilidad de uno de sus brazos. Dada la complejidad del cuadro, se dispuso su derivación inmediata al Hospital Notti, centro de referencia pediátrica en Guaymallén.
En la causa intervino la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle, que ordenó el secuestro del rodado para peritajes y la realización de un test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo. La Justicia trabaja ahora en la recolección de testimonios y pruebas periciales para esclarecer la mecánica del accidente.
Antecedente fatal
El episodio en Lavalle se sumó a una tragedia ocurrida apenas 24 horas antes en el departamento de Guaymallén. El miércoles, una bebé de un año falleció en la localidad de Los Corralitos tras ser atropellada por un repartidor de soda.
En ese caso, el conductor de 31 años embistió a la pequeña con una camioneta Nissan al dar marcha atrás, sin percatarse de su presencia tras finalizar una entrega. La niña llegó sin vida al Micro Hospital de Puente de Hierro y la fiscalía ordenó la aprehensión del chofer.