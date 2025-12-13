Luis Brandoni canceló su temporada en Mar del Plata: ¿cómo sigue su salud?

Tras un problema de salud que le obligó a atrasar la inauguración de sus shows, Luis Brandoni deberá hacer un paso al costado en la temporada marplatense. "¿Quién es quién?", el show del artista de 85 años junto a Soledad Silveyra, se quedará en Buenos Aires gracias a un “enroque” teatral. Este movimiento en la cartelera se produce luego de que el actor fuera internado de urgencia a fines de noviembre por un episodio de hipertensión, lo que ya le había obligado a suspender el inicio de su obra teatral en enero.
La cancelación de la temporada marplatense y la necesidad de mantener la obra en cartel en Buenos Aires generó una inmediata muestra de solidaridad en el ambiente artístico. Luis Brandoni y Soledad Silveyra dejarán su lugar en la cartelera del espectáculo marplatense, sin embargo, su obra continuará sus funciones en el Multitabaris porteño, un espacio que fue cedido en un acto de solidaridad por los protagonistas de "El Secreto", Gerardo Romano y Ana María Picchio. A su vez, estos intérpretes trasladarán su exitosa comedia a la costa atlántica, ocupando el lugar vacante.
Luis Brandoni no puede viajar a Mar del Plata
Desde el comunicado de Multiteatro aclararon la razón de este cambio: por indicación médica, el actor no puede alejarse de su domicilio durante su tratamiento. "Al Sr. Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud. Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debe cancelarse, no así sus funciones en Buenos Aires, aunque a la fecha no quedan escenarios de primera línea disponibles sin programación”.
Frente a esta situación, que generó preocupación en el público y el ambiente artístico, la respuesta solidaria de los colegas de "El Secreto" permitió reubicar la obra en la capital y mantener la actividad teatral prevista. El productor Carlos Rottemberg explicó que, tras el episodio de salud, el médico prefiere que Brandoni "esté cerca de casa haciendo funciones en Buenos Aires... Siempre privilegiando la opinión médica, se ha logrado en estas 24 horas, gracias al gesto solidario de Gerardo Romano y Ana María Picchio de ceder el escenario para hacer este enroque teatral y poder continuar con las dos comedias en cartel".
La internación y el compromiso con la salud del actor
La preocupación por la salud de Brandoni se había intensificado a finales de noviembre, cuando el actor fue internado de urgencia en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires. El motivo fue un pico de presión arterial, un episodio que obligó a suspender de inmediato las funciones que tenía previstas en el Teatro Liceo, donde se presentaba la obra en ese momento.
El productor teatral Carlos Rottemberg detalló a los medios que la hospitalización se realizó como medida de precaución. Si bien los estudios médicos realizados no arrojaron resultados alarmantes, el actor se había mostrado "bastante caído", lo que llevó a la cancelación de varias funciones para priorizar su bienestar y recuperación. En ese momento, la prioridad absoluta fue la salud del actor y, por recomendación médica y familiar, se cancelaron las presentaciones restantes en Buenos Aires para permitirle una recuperación completa.
Brandoni se estabilizó rápidamente, pasó una noche en el sanatorio para su monitoreo y recibió el alta médica alrededor de las 14:00 del sábado 29 de noviembre, regresando a su domicilio para continuar con los cuidados necesarios.
Un acuerdo que asegura dos comedias en cartel
La indisposición de Brandoni tuvo un efecto inmediato en la agenda teatral porteña, obligando a cancelar funciones en el Teatro Liceo a finales de año. Si bien en ese momento se había anunciado que la obra "¿Quién es quién?" retomaría su temporada en enero en el Teatro Atlas de Mar del Plata, el giro médico posterior requirió esta reestructuración solidaria.
La resolución conjunta de los protagonistas, Luis Brandoni, Soledad Silveyra, Gerardo Romano y Ana María Picchio y la rápida adaptación de la programación reflejan el compromiso del teatro argentino con sus artistas y su público. El acuerdo alcanzado entre los elencos y la producción no solo resguarda la salud de Brandoni al permitirle trabajar cerca de su domicilio, sino que también asegura la continuidad de dos obras emblemáticas en la agenda teatral de verano, gracias a la colaboración y el apoyo mutuo de las figuras del escenario nacional.