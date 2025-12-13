Secciones
EspectáculosFamosos

Luis Brandoni canceló su temporada en Mar del Plata: ¿cómo sigue su salud?

Luis Brandoni debe quedarse cerca de casa para completar su tratamiento tras un episodio de hipertensión.

Por indicación médica, Brandoni no podrá continuar la temporada en Mar del Plata. Por indicación médica, Brandoni no podrá continuar la temporada en Mar del Plata. Fuente: La Nación.
Hace 1 Hs

Tras un problema de salud que le obligó a atrasar la inauguración de sus shows, Luis Brandoni deberá hacer un paso al costado en la temporada marplatense. "¿Quién es quién?", el show del artista de 85 años junto a Soledad Silveyra, se quedará en Buenos Aires gracias a un “enroque” teatral. Este movimiento en la cartelera se produce luego de que el actor fuera internado de urgencia a fines de noviembre por un episodio de hipertensión, lo que ya le había obligado a suspender el inicio de su obra teatral en enero.

¿Cómo sigue la salud de Luis Brandoni?: hace días sufrió un pico de presión y estuvo internado

¿Cómo sigue la salud de Luis Brandoni?: hace días sufrió un pico de presión y estuvo internado

La cancelación de la temporada marplatense y la necesidad de mantener la obra en cartel en Buenos Aires generó una inmediata muestra de solidaridad en el ambiente artístico. Luis Brandoni y Soledad Silveyra dejarán su lugar en la cartelera del espectáculo marplatense, sin embargo, su obra continuará sus funciones en el Multitabaris porteño, un espacio que fue cedido en un acto de solidaridad por los protagonistas de "El Secreto", Gerardo Romano y Ana María Picchio. A su vez, estos intérpretes trasladarán su exitosa comedia a la costa atlántica, ocupando el lugar vacante.

Luis Brandoni no puede viajar a Mar del Plata

Desde el comunicado de Multiteatro aclararon la razón de este cambio: por indicación médica, el actor no puede alejarse de su domicilio durante su tratamiento. "Al Sr. Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud. Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debe cancelarse, no así sus funciones en Buenos Aires, aunque a la fecha no quedan escenarios de primera línea disponibles sin programación”.

Frente a esta situación, que generó preocupación en el público y el ambiente artístico, la respuesta solidaria de los colegas de "El Secreto" permitió reubicar la obra en la capital y mantener la actividad teatral prevista. El productor Carlos Rottemberg explicó que, tras el episodio de salud, el médico prefiere que Brandoni "esté cerca de casa haciendo funciones en Buenos Aires... Siempre privilegiando la opinión médica, se ha logrado en estas 24 horas, gracias al gesto solidario de Gerardo Romano y Ana María Picchio de ceder el escenario para hacer este enroque teatral y poder continuar con las dos comedias en cartel".

La internación y el compromiso con la salud del actor

La preocupación por la salud de Brandoni se había intensificado a finales de noviembre, cuando el actor fue internado de urgencia en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires. El motivo fue un pico de presión arterial, un episodio que obligó a suspender de inmediato las funciones que tenía previstas en el Teatro Liceo, donde se presentaba la obra en ese momento.

El productor teatral Carlos Rottemberg detalló a los medios que la hospitalización se realizó como medida de precaución. Si bien los estudios médicos realizados no arrojaron resultados alarmantes, el actor se había mostrado "bastante caído", lo que llevó a la cancelación de varias funciones para priorizar su bienestar y recuperación. En ese momento, la prioridad absoluta fue la salud del actor y, por recomendación médica y familiar, se cancelaron las presentaciones restantes en Buenos Aires para permitirle una recuperación completa.

Brandoni se estabilizó rápidamente, pasó una noche en el sanatorio para su monitoreo y recibió el alta médica alrededor de las 14:00 del sábado 29 de noviembre, regresando a su domicilio para continuar con los cuidados necesarios.

Un acuerdo que asegura dos comedias en cartel

La indisposición de Brandoni tuvo un efecto inmediato en la agenda teatral porteña, obligando a cancelar funciones en el Teatro Liceo a finales de año. Si bien en ese momento se había anunciado que la obra "¿Quién es quién?" retomaría su temporada en enero en el Teatro Atlas de Mar del Plata, el giro médico posterior requirió esta reestructuración solidaria.

La resolución conjunta de los protagonistas, Luis Brandoni, Soledad Silveyra, Gerardo Romano y Ana María Picchio y la rápida adaptación de la programación reflejan el compromiso del teatro argentino con sus artistas y su público. El acuerdo alcanzado entre los elencos y la producción no solo resguarda la salud de Brandoni al permitirle trabajar cerca de su domicilio, sino que también asegura la continuidad de dos obras emblemáticas en la agenda teatral de verano, gracias a la colaboración y el apoyo mutuo de las figuras del escenario nacional.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se conoció la identidad de la madre biológica de Marta y Felipe Fort: ¿es famosa?

Se conoció la identidad de la madre biológica de Marta y Felipe Fort: ¿es famosa?

Evacuaron el aeropuerto de Mendoza por un chiste del baterista de Don Osvaldo

Evacuaron el aeropuerto de Mendoza por un chiste del baterista de Don Osvaldo

La esposa de un participante de “La Voz” dijo que la “Sole” Pastorutti acosó a su marido

La esposa de un participante de “La Voz” dijo que la “Sole” Pastorutti acosó a su marido

Lo más popular
Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo
1

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque
2

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero
3

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura
4

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán
5

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos
6

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Más Noticias
María Becerra rompió récords en River Plate con su show 360

María Becerra rompió récords en River Plate con su show 360

Dolor en el cine: cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

Dolor en el cine: cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: las ocho provincias en riesgo

Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: las ocho provincias en riesgo

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Comentarios