Luis Brandoni canceló su temporada en Mar del Plata: ¿cómo sigue su salud?

Tras un problema de salud que le obligó a atrasar la inauguración de sus shows, Luis Brandoni deberá hacer un paso al costado en la temporada marplatense. "¿Quién es quién?", el show del artista de 85 años junto a Soledad Silveyra, se quedará en Buenos Aires gracias a un “enroque” teatral. Este movimiento en la cartelera se produce luego de que el actor fuera internado de urgencia a fines de noviembre por un episodio de hipertensión, lo que ya le había obligado a suspender el inicio de su obra teatral en enero.