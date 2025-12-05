Secciones
¿Cómo sigue la salud de Luis Brandoni?: hace días sufrió un pico de presión y estuvo internado

Tras un grave problema de salud que lo llevó a permanecer bajo supervisión médica, se publicaron novedades sobre el estado del actor de 85 años.

Luis Brandoni ya se encuentra en casa y recuperándose. Luis Brandoni ya se encuentra en casa y recuperándose. Fuente: Clarín
Hace 1 Hs

Las funciones de ¿Quién es Quién? atravesaron un período de incertidumbre mientras su protagonista se encontraba alejado de los escenarios. Luis Brandoni, uno de los líderes de la obra teatral marplatense, debió frenar su actividad artística luego de sufrir un problema de salud el viernes pasado. Tras una semana de reposo, el intérprete se encuentra en mejores condiciones aunque su labor permanece suspendida.

Tras casi una semana de preocupación, este jueves llegó la información más precisa y tranquilizadora sobre la salud de Luis Brandoni. El actor había sido internado de urgencia el viernes por la noche tras un episodio de hipertensión y recibió la orden médica de suspender el espectáculo hasta enero, según explicaron desde la revista Caras.

Luis Brandoni ya está recuperado

Sin embargo, mediante un posteo en X, Multiteatro confirmó que el actor de 85 años ya recibió el alta y se encuentra en su hogar. “Desde su casa, ya restablecido Luis Brandoni, brindando públicamente para llevar tranquilidad sobre su estado y agradeciendo las innumerables muestras de cariño”, comunicaron desde la producción, despejando las dudas que rodeaban su evolución.

Carlos Rottemberg, productor de ¿Quién es Quién? fue el encargado de anunciar las novedades sobre la salud de Brandoni, así como fue el primer en hacer pública la noticia de su descompensación.  Durante el fin de semana pasado, incluso, reveló que el actor había sufrido un pico de presión días antes y que se lo había notado decaído, aunque los estudios médicos arrojaban resultados alentadores.

¿Luis Brandoni podrá seguir actuando?

En el último tiempo, Rotteberg dio declaraciones sobre la salud del actor señalando que los profesionales habían anticipado una pronta recuperación y que el actor respondió bien a los controles médicos. Aun así, seguirá con reposo y cuidados, considerando su edad y la exigencia de sus compromisos laborales.

Tras el episodio que comprometió la salud de Brandoni, las funciones en el teatro Liceo no podrán continuar, al menos hasta dentro de un mes, como habían indicado los especialistas. La producción confirmó que la obra retomará su temporada el 2 de enero en Mar del Plata, donde Brandoni espera reincorporarse completamente recuperado.

Temas Luis BrandoniSoledad Silveyra
