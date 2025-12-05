¿Cómo sigue la salud de Luis Brandoni?: hace días sufrió un pico de presión y estuvo internado

Carlos Rottemberg, productor de ¿Quién es Quién? fue el encargado de anunciar las novedades sobre la salud de Brandoni, así como fue el primer en hacer pública la noticia de su descompensación. Durante el fin de semana pasado, incluso, reveló que el actor había sufrido un pico de presión días antes y que se lo había notado decaído, aunque los estudios médicos arrojaban resultados alentadores.