Investigan la muerte de una mujer que viajaba como pasajera en una moto de una aplicación de transporte

Según las primeras informaciones brindadas a LA GACETA por efectivos que intervinieron en la escena, la víctima viajaba como pasajera en una moto perteneciente a un chofer de una aplicación de transporte (DiDi Moto). Ambos circulaban en sentido oeste-este por Gobernador del Campo cuando, por motivos que todavía se tratan de establecer, impactaron contra un colectivo de la línea 11 que realizaba un giro hacia la izquierda para incorporarse a calle Juan Posse.