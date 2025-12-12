Investigan la muerte de una mujer que viajaba como pasajera en una moto de una aplicación de transporte

Una mujer murió esta mañana luego de protagonizar un grave siniestro vial en la avenida Gobernador del Campo, frente al parque 9 de Julio. El hecho ocurrió alrededor de las 6.20 y es investigado por la Policía y personal de Criminalística, que aún trabajan en el lugar.
Según las primeras informaciones brindadas a LA GACETA por efectivos que intervinieron en la escena, la víctima viajaba como pasajera en una moto perteneciente a un chofer de una aplicación de transporte (DiDi Moto). Ambos circulaban en sentido oeste-este por Gobernador del Campo cuando, por motivos que todavía se tratan de establecer, impactaron contra un colectivo de la línea 11 que realizaba un giro hacia la izquierda para incorporarse a calle Juan Posse.
El golpe fue de tal magnitud que la mujer murió prácticamente en el acto. De acuerdo con los testimonios policiales, presentaba múltiples fracturas y lesiones compatibles con un impacto severo. Su familia aún no había llegado al lugar durante los primeros momentos de la cobertura y no se pudo confirmar su edad con exactitud.
El chofer de la moto resultó ileso y permanecía a pocos metros de la escena bajo custodia policial. Tanto él como el conductor del ómnibus fueron trasladados para realizarles los estudios de rigor, incluido el dosaje de alcohol en sangre.
Vecinos que se acercaron al lugar describieron a LA GACETA la situación como “impactante” y coincidieron en que se trata de una zona donde los siniestros viales no son infrecuentes. Varias personas consultadas señalaron la falta de respeto a las normas de tránsito, especialmente por parte de motociclistas que -según afirmaron- suelen cruzar en rojo o avanzar a alta velocidad.
“El problema es habitual. No respetan el semáforo ni motos ni autos”, dijo Raquel, una residente de la zona. Elena, otra vecina, añadió que muchas veces observa a conductores de motos “mirando el celular” mientras llevan pasajeros. Ambos coincidieron en que serían necesarios más controles y medidas de seguridad, como sensores o dispositivos para moderar la velocidad.
Las causas del hecho continúan bajo investigación y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles oficiales.