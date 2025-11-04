Denuncian el uso de la moneda digital "Ferro" en Tafí Viejo

La denuncia establece que “la existencia y operativa del Ferro no solo desafía preceptos fundamentales de nuestra Constitución y leyes federales, sino que también crea un precedente peligroso que podría ser emulado por otras jurisdicciones subnacionales, llevando a una fragmentación monetaria y fiscal con consecuencias devastadoras”, y reclama la intervención de organismos nacionales como el BCRA, la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). El denunciante solicitó además medidas cautelares para suspender la circulación del “Ferro”, el secuestro de documentación y la inhibición de bienes de los funcionarios involucrados.