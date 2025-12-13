Buena noticia contra la brucelosis bovina

La incorporación de esta posibilidad surge del análisis epidemiológico de la enfermedad y del consenso alcanzado en la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar de Bovinos y Bubalinos que trabajó en la implementación inicial de la herramienta, así como también de la solicitud del sector ganadero y veterinario para utilizar la vacuna con fines preventivos en UP que no poseen la enfermedad, principalmente por aquellos predios linderos expuestos al riesgo que representan los rodeos infectados.