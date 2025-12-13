El stock de azúcar de empalme de la zafra 2026 sería inferior a las 100.000 toneladas

Números de la zafra 2025

En Tucumán, se destaca que la caña molida alcanzó las 17.670.258 toneladas, un récord histórico, acompañado por la mayor superficie plantada en el territorio tucumano. Otro hecho relevante fue que se logró cosechar prácticamente la totalidad de la caña plantada en menos días de zafra, un hecho que constituye una noticia alentadora para todos los actores de la cadena productiva y que demuestra la eficiencia y el desarrollo operativo alcanzado por el sector. Este desempeño refleja no solo la capacidad técnica de los ingenios, sino también la coordinación entre productores y trabajadores de la actividad.