EconomíaINDUSTRIA “MADRE”

El stock de azúcar de empalme de la zafra 2026 sería inferior a las 100.000 toneladas

El alcohol hidratado producido en 2025/6 superaría los 610.000 m³, cifra que consolidaría al sector como motor energético de la región.

Hace 7 Hs

De acuerdo a un informe elaborado por el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), al miércoles 10 de diciembre se estima que el stock de azúcar de empalme 2026 será un 50% menor que en la campaña 2025. Además, se indica que el complejo sucroenergético regional argentino atraviesa un cierre de campaña con resultados productivos históricos.

El sector ha venido implementando estrategias de diversificación productiva que fortalecen su capacidad de adaptación frente a los desafíos del mercado. De cara a la próxima zafra 2026, se anticipa un escenario poco frecuente: se estima que comenzará con un stock de azúcar de empalme inferior a las 100.000 toneladas, lo que representa un 50% menos respecto a la campaña 2025 (que inició con 200.000 toneladas al 30 de abril).

En cuanto al azúcar, las exportaciones regionales alcanzaron las 425.610 toneladas hasta fines de noviembre, lo que representa un 11% más respecto del mismo período de la campaña 2024 (unas 46.926 toneladas más).

Este incremento marca una tendencia hacia un perfil exportador más sólido. Las estimaciones señalan que el total podría llegar a 600.000 toneladas exportadas para mayo del año que viene.

Este contexto contribuirá a tonificar el precio del azúcar y augura un inicio de la campaña 2026 favorable para la economía regional y para toda la cadena productiva del sector sucroalcoholero.

Campaña de alcohol

En los ingenios de la región aún continúa el proceso de destilación: las plantas utilizan melaza y azúcares obtenidos de la molienda de 2025 para la producción de alcohol hidratado.

Tan es así que el Ipaat indica que la campaña de alcohol en las provincias del NOA continúa activa.

Las plantas que se encuentran en proceso de “destilación” (alcohol hidratado) son San Isidro (Salta), Ledesma (Jujuy), y Concepción, Leales, Santa Rosa y La Trinidad (Tucumán).

Las plantas “deshidratadoras” (bioetanol) que continúan en actividad son San Isidro (Salta), Ledesma (Jujuy), La Florida, Concepción, Leales, Santa Rosa y La Trinidad (Tucumán).

Avance de campaña de alcohol Tucumán: con seis destilerías en producción y un total de 230 días de trabajo, en Tucumán se han producido 340.479.414 litros de alcohol hidratado, lo que representa un incremento de un 6% a la misma fecha de la campaña 2024.

Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron 208.266.260 litros para la mezcla con nafta (alcohol anhidro o bioetanol): el 61%.

Las provincias de Salta y de Jujuy, en conjunto, han producido 215.923.383 litros de alcohol hidratado, lo que representa un incremento de un 6% a la misma fecha de la campaña 2024.

Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron 166.681.014 litros para la mezcla con nafta (alcohol anhidro o bioetanol): el 77%.

Producción regional

En conjunto, estas destilerías han producido al 10 de diciembre un total de 556.402.797 litros de alcohol hidratado, cifra que representa un incremento de un 6% respecto de la misma fecha de la campaña 2024.

Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron 374.947.274 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o bioetanol), con un crecimiento de un 9% en comparación con el mismo período del año anterior.

La proyección para la producción de alcohol hidratado en la campaña 2025/2026 indica que se podrían superar los 610.000 m³, una cifra récord que consolidaría al sector como motor energético de la región.

Números de la zafra 2025

En Tucumán, se destaca que la caña molida alcanzó las 17.670.258 toneladas, un récord histórico, acompañado por la mayor superficie plantada en el territorio tucumano. Otro hecho relevante fue que se logró cosechar prácticamente la totalidad de la caña plantada en menos días de zafra, un hecho que constituye una noticia alentadora para todos los actores de la cadena productiva y que demuestra la eficiencia y el desarrollo operativo alcanzado por el sector. Este desempeño refleja no solo la capacidad técnica de los ingenios, sino también la coordinación entre productores y trabajadores de la actividad.

Temas TucumánInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
