Zafra 2025: Tucumán marcó un récord al moler casi 17,7 millones de toneladas de caña

Como resultado de este trabajo, se establecieron las bases para el acta compromiso de producción de azúcar y de alcohol, y de exportaciones, que había sido firmada en abril por los representantes de la industria en Tucumán, en coordinación con los ingenios de Salta y de Jujuy. Este acuerdo incluyó volúmenes de contratos cerrados de forma anticipada por algunas empresas, lo que permitiría la salida de azúcar al mercado externo hasta principios de 2026.