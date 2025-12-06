Zafra 2025: Tucumán marcó un récord al moler casi 17,7 millones de toneladas de caña

En la conferencia de prensa que ofrecieron el ministro de Economía de la provincia, Daniel Abad, y el secretario de Producción -y presidente del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), Eduardo Castro, se dio a conocer el “Balance regional de la industria sucroalcoholera zafra 2025”. EL documento fue elaborado por personal del Ipaat, con la participación del gerente, Jorge Etchandy, y de varios directores, junto a otros representantes del sector cañero.
El balance fue elaborado con los datos productivos comunicados al Ipaat por los 19 ingenios de Tucumán, de Salta y de Jujuy. Las cifras confirman que la campaña superó los volúmenes productivos de ciclos anteriores y alcanzó cifras récord, con lo que se consolidó una zafra positiva para toda la Argentina.
Las acciones implementadas por el Gobierno provincial junto al Ipaat durante la zafra 2024 demostraron ser efectivas para el desarrollo de la campaña. Debido a ese motivo, se decidió dar continuidad a estas medidas durante 2025, en el marco de una campaña que, según las estimaciones iniciales, presentaría características similares a la anterior.
Durante los primeros meses del año se dio continuidad a las reuniones periódicas conjuntas entre el Gobierno, el Ipaat, representantes de la industria y entidades cañeras. En estos encuentros se definieron procedimientos y acciones concretas para abordar la campaña de manera organizada, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos por el sector.
Como resultado de este trabajo, se establecieron las bases para el acta compromiso de producción de azúcar y de alcohol, y de exportaciones, que había sido firmada en abril por los representantes de la industria en Tucumán, en coordinación con los ingenios de Salta y de Jujuy. Este acuerdo incluyó volúmenes de contratos cerrados de forma anticipada por algunas empresas, lo que permitiría la salida de azúcar al mercado externo hasta principios de 2026.
En el marco del seguimiento de la campaña, las entidades de productores cañeros presentaron ante el Ipaat el borrador del acta para la creación de la “Mesa Cañera Regional Sucroalcoholera”. Esta iniciativa busca institucionalizar, en un único espacio, el diálogo y las propuestas del sector, fortaleciendo así la planificación conjunta.
La zafra en nuestra provincia se desarrolló sin interrupciones significativas y con condiciones climáticas favorables, lo que permitió mantener altos niveles de productividad en las plantas. Este logro fue posible también gracias a un clima laboral positivo, fruto del diálogo y la cooperación entre todas las partes.
Resulta importante destacar que el trabajo en conjunto entre el Gobierno y el sector permitió alcanzar diferentes acuerdos en convenios laborables. Además, se realizaron trabajos conjuntos entre el Ipaat, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección de Comercio Interior, para el control y verificación de las balanzas en los ingenios, y continuaron las tareas de toma de muestras y análisis de la melaza y el control en los laboratorios individuales de los ingenios.
Balance tucumano
La campaña en Tucumán se extendió durante 213 días, con los 14 ingenios en actividad. Las condiciones climáticas favorables permitieron mantener un ritmo sostenido de molienda, alcanzando un récord histórico de molienda de 17.670.258 toneladas de caña, un 3,56% más que en 2024, datos que se pueden ver en el gráfico 1.
El volumen de caña molida bruta resultó similar a la última proyección realizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en agosto, sobre la disponibilidad de materia prima para la zafra, que había sido estimada en 17.600.000 toneladas. El último comunicado de la entidad agrocientífica detalló que se logró cosechar prácticamente la totalidad de la caña plantada, una noticia muy importante para todos los sectores de esta industria.
Sobre el rendimiento fabril de caña bruta se registró un promedio de un 8,82%, porcentaje que implica un incremento significativo de un 6,52%, respecto del registrado en la zafra 2024 (8,28%). En tanto, se produjeron 1.559.181 de toneladas de azúcar equivalente; un aumento de un 10,34% en comparación con el año anterior.
El azúcar físico producida durante esta campaña alcanzó 1.305.695 de toneladas: un 9,04% más que en la zafra pasada. El crecimiento se reflejó también en la diversificación de productos: el azúcar refinado aumentó el 78,5%; el orgánico, el 58,5%, y el azúcar blanco tipo A, un 7,5%. En contraste, el azúcar crudo registró una disminución de un 10%.
La campaña 2025/2026 de alcohol en nuestra provincia continúa en funcionamiento, en 10 destilerías: Concepción, Bella Vista, Famaillá, La Corona, La Florida, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Rosa y Santa Bárbara.
Hasta el 15 de noviembre, y con 204 días de campaña, se habían producido un total de 323.115.670 litros de alcohol hidratado. Lo que implica un incremento de un 8% en el volumen de producción en comparación con la zafra 2024, la diferencia es de 25.264.716 litros más.
Del total de alcohol hidratado producido, hasta esa misma fecha se habían “deshidratado” 188.967.383 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o “bioetanol”): el 58% del alcohol hidratado producido.
La zafra en las provincias de Salta y Jujuy 2025 tuvo una duración de 184 días de campaña. Durante este período, los cinco ingenios mantuvieron un buen ritmo de molienda, sólo con paradas programadas por razones técnicas.
El total de la caña molida bruta fue de 7.411.022 toneladas. Este volumen de molienda representa un valor muy similar a la campaña 2024 (que fue de 7.419.005 toneladas en 2024).
Respecto del rendimiento fabril de caña bruta se registró un promedio de un 9,89%; un 1% menor al registrado durante la zafra pasada.
El azúcar equivalente producido alcanzó las 742.767 toneladas, esta cantidad es el resultado de la suma del azúcar físico total producido, más el azúcar destinado a la producción de alcohol u otros usos. Esta cifra es muy similar a la campaña 2024 (741.666 toneladas). La producción de azúcar físico fue de 492.490 toneladas.
En las provincias de Salta y de Jujuy, la campaña 2025/2026 de alcohol se desarrolló con cinco destilerías en funcionamiento: San Isidro, Seaboard (Salta), Ledesma, Rio Grande y La Esperanza (Jujuy).
Hasta el 15 de noviembre y con 183 días de campaña, se habían producido 206.777.083 litros de alcohol hidratado, lo que implica un incremento de un 7,72% en el volumen de producción en comparación con la zafra 2024, la diferencia es de 14.884.750 litros más.
De ese total de alcohol hidratado, hasta la fecha mencionada se habían “deshidratado” 159.616.481 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o “bioetanol”). Este valor equivale al 77% del alcohol hidratado producido.
En definitiva, en el país se produjeron en los campos cañeros 25.094.853 toneladas de caña molida bruta, que permitieron producir 1.832.309 toneladas de azúcar físico (orgánico, crudo, blanco y refinado) y 529.892.753 litros de alcohol hidratado (hasta el 15 de noviembre). Un 65% de este volumen se deshidrata (bioetanol) para destinarse a la mezcla con naftas.