El espejo de agua turquesa que pocos conocen: está en la Patagonia y es ideal para visitar en verano

En las vastas y a menudo inexploradas tierras de la Patagonia se esconde una joya de incomparable belleza. Se trata de un espejo de agua cuya tonalidad turquesa, casi irreal, deslumbra a quienes tienen la fortuna de encontrarlo. Este paraíso lacustre se mantuvo en el anonimato para la mayoría de los turistas y se convirtió en el destino ideal para quienes buscan una conexión auténtica con el entorno natural.