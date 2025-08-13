El espejo de agua turquesa que pocos conocen: está en la Patagonia y es ideal para visitar en verano

En las vastas y a menudo inexploradas tierras de la Patagonia se esconde una joya de incomparable belleza. Se trata de un espejo de agua cuya tonalidad turquesa, casi irreal, deslumbra a quienes tienen la fortuna de encontrarlo. Este paraíso lacustre se mantuvo en el anonimato para la mayoría de los turistas y se convirtió en el destino ideal para quienes buscan una conexión auténtica con el entorno natural.
A diferencia de los concurridos destinos turísticos, este rincón patagónico ofrece una experiencia más íntima y serena. En una localidad de menos de 2,000 habitantes, la vida transcurre a un ritmo pausado, en sintonía con el ambiente que lo rodea. Dentro de una reserva forestal de usos múltiples, este espejo de agua se presenta como el principal atractivo de un parque municipal que, lejos del bullicio, invita a ser descubierto.
El espejo de agua turquesa que pocos conocen: está en la Patagonia y es un paraiso
A escasos 40 km de El Bolsón, en el corazón de la provincia de Chubut, la localidad de Epuyén se revela como un refugio de paz. Con menos de 2,000 habitantes, este encantador rincón gira en torno a su principal atractivo: el Lago Epuyén. Sus aguas, de una transparencia inigualable, y las imponentes montañas que lo abrazan, lo convierten en un destino irresistible para los amantes de la naturaleza.
Ubicado dentro de la Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén, una vasta extensión de 30,000 hectáreas, el lago se erige como el centro del Parque Municipal Puerto Bonito, al pie del Cerro Pirque y a 400 metros de altura. Además de su belleza natural, el lugar ofrece un abanico de experiencias recreativas, como senderismo, kayak y pesca deportiva.
Los visitantes encontrarán en la orilla del lago servicios esenciales y un espacio para adquirir productos locales. Es crucial tener presente la prohibición de hacer fuego en todo el parque, una medida preventiva para proteger este frágil ecosistema.
¿Cómo llegar al Lago Epuyén y qué actividades se pueden realizar en este complejo?
Ubicado en la Comarca Andina de Chubut, el pueblo de Epuyén es un destino accesible y lleno de encanto. A solo 40 km de El Bolsón, se llega fácilmente por la emblemática Ruta Nacional 40. Si viajas en auto desde El Bolsón, toma la ruta hacia el sur en dirección a Esquel; luego de un trayecto de unos 40 minutos, las señalizaciones te guiarán hasta el Parque Municipal Puerto Bonito.
Este parque, uno de los principales atractivos de la zona, está abierto todo el año, con un horario de 9 a 21 horas en verano y hasta las 18 o 19 horas en invierno, adaptándose a la luz del día. El ingreso peatonal es gratuito, pero se cobra una tarifa por vehículo para estacionar a solo 30 metros de la costa.
El balneario Puerto Bonito destaca por su accesibilidad para personas con discapacidad. Una vez allí, podes disfrutar de una variedad de actividades, desde deportes acuáticos como kayak y stand-up paddle, hasta trekking, cabalgatas, pesca deportiva y simplemente relajarte en sus playas. Además, los alrededores del parque ofrecen la oportunidad de visitar chacras locales y participar en actividades de agroturismo.