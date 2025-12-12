Secciones
DeportesRugby

Nicolás Sánchez habló de su nuevo rol en Lawn Tennis y explicó por qué no seguirá en el rugby profesional

El ex Puma inicia una etapa desde el costado técnico en el club del parque y apuntó a su aporte formativo. Además, expuso las razones personales y laborales por las que dejó de lado el alto rendimiento.

NUEVA ETAPA. Nicolás Sánchez fue presentado como asistente técnico de Lawn Tennis y comenzó a transitar su camino desde el staff, tras su retiro del rugby profesional. NUEVA ETAPA. Nicolás Sánchez fue presentado como asistente técnico de Lawn Tennis y comenzó a transitar su camino desde el staff, tras su retiro del rugby profesional. LA GACETA / DIEGO ARAOZ
Hace 37 Min

Después de la presentación oficial del nuevo staff de rugby de Lawn Tennis, Nicolás Sánchez tomó la palabra y empezó a marcar el sentido de su nuevo rol dentro del club. El ex Puma, ídolo de los “benjamines” y máximo goleador histórico del seleccionado argentino, inicia una etapa distinta, ahora desde afuera de la cancha, con el objetivo de acompañar el proceso que atraviesa la institución.

Sánchez enmarcó su llegada dentro de un momento de continuidad más que de ruptura. “Creo que lo más importante para esta etapa del club es acompañar. Hay cambio de staff, pero el club sigue con la misma mentalidad y ahora toca acompañar”, dijo.

Consultado sobre qué puede aportarles a los jugadores más jóvenes desde su experiencia, el tucumano fue directo y evitó grandes discursos. “Desde mi lado trataré de aportarles todo lo que sea necesario, desde la preparación y la estructura de juego hasta todo lo que haga falta”, expresó.

La figura de Sánchez inevitablemente genera expectativas que van más allá de Lawn Tennis, sobre todo después de su reciente retiro del rugby profesional y su regreso puntual a las canchas para disputar instancias decisivas del Regional del NOA. Es por eso que también se refirió a la posibilidad de integrar el plantel de Tarucas y fue claro al explicar los motivos de su decisión. “El rugby es parte de mi vida y Tarucas hubiese sido lindo vivirlo, pero tengo muchos compromisos laborales y viajes el próximo año”, explicó.

En la misma línea, remarcó que el profesionalismo exige una dedicación total. “Estar en rugby profesional es para tomarlo de esa manera, con la cabeza 100% ahí. Fue una cuestión de tiempos y compromisos que ya tenía, por eso no voy a estar presente”, señaló.

Así, Sánchez comienza a transitar una nueva etapa, ahora desde el costado técnico, con un perfil bajo y un mensaje centrado en el acompañamiento y el aporte cotidiano, en un Lawn Tennis que busca consolidar su proyecto deportivo después de un año de transición y títulos.

Temas TucumánLos PumasNicolás SánchezTucumán Lawn Tennis ClubTarucas
