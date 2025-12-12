Nicolás Sánchez habló de su nuevo rol en Lawn Tennis y explicó por qué no seguirá en el rugby profesional

La figura de Sánchez inevitablemente genera expectativas que van más allá de Lawn Tennis, sobre todo después de su reciente retiro del rugby profesional y su regreso puntual a las canchas para disputar instancias decisivas del Regional del NOA. Es por eso que también se refirió a la posibilidad de integrar el plantel de Tarucas y fue claro al explicar los motivos de su decisión. “El rugby es parte de mi vida y Tarucas hubiese sido lindo vivirlo, pero tengo muchos compromisos laborales y viajes el próximo año”, explicó.