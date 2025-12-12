Lawn Tennis presentó su nuevo staff de rugby: Nicolás Sánchez se suma como asistente técnico

Dentro del staff de Primera División, Rodríguez Prados estará acompañado por Federico Mentz y Nicolás Cipulli como entrenadores, mientras que uno de los anuncios más destacados fue la incorporación de Nicolás Sánchez como asistente técnico. El ex Puma, máximo goleador histórico del seleccionado argentino, había anunciado su retiro del rugby profesional a comienzos de 2025. Sin embargo, lejos de un punto final, volvió a vincularse con Lawn Tennis, el club donde se coronó en 2024 como campeón del Regional del NOA, del Torneo del Interior y del Nacional de Clubes. Incluso, durante este año, regresó a las canchas para disputar los cuartos y semifinales del Regional del NOA con la camiseta de los “benjamines”. Ahora, ese recorrido se proyecta desde otro rol, dentro del staff.