Lawn Tennis presentó su nuevo staff de rugby: Nicolás Sánchez se suma como asistente técnico

Con la tranquilidad que dejó el campeonato del Anual Tucumano, conseguido ante Tucumán Rugby, y con la mirada puesta en lo que viene, Lawn Tennis dio este jueves un paso clave en la planificación de su futuro. En la sede del club se presentó oficialmente el nuevo staff técnico del plantel superior para la temporada 2026, en el marco de un proceso de renovación institucional y deportiva.
La principal novedad es la designación de Facundo Rodríguez Prados como head coach, quien asumirá la conducción del plantel tras el cierre del ciclo de Álvaro Tejeda. Será el encargado de liderar una estructura que busca mantener su continuidad, además de un fuerte sentido de pertenencia al club.
Dentro del staff de Primera División, Rodríguez Prados estará acompañado por Federico Mentz y Nicolás Cipulli como entrenadores, mientras que uno de los anuncios más destacados fue la incorporación de Nicolás Sánchez como asistente técnico. El ex Puma, máximo goleador histórico del seleccionado argentino, había anunciado su retiro del rugby profesional a comienzos de 2025. Sin embargo, lejos de un punto final, volvió a vincularse con Lawn Tennis, el club donde se coronó en 2024 como campeón del Regional del NOA, del Torneo del Interior y del Nacional de Clubes. Incluso, durante este año, regresó a las canchas para disputar los cuartos y semifinales del Regional del NOA con la camiseta de los “benjamines”. Ahora, ese recorrido se proyecta desde otro rol, dentro del staff.
Las áreas específicas también quedaron definidas. Juan Varela estará a cargo del scrum, Diego Fanjul del line, Dino Cáceres del breakdown, Facundo García Biagosch de la defensa y Esteban Valdez como analista de video.
En cuanto a las divisiones formativas del plantel superior, el staff de Intermedia estará integrado por Cáceres, Andrés Chavanne y Juan Pablo Vie como entrenadores. La Preintermedia, en tanto, tendrá como responsables a Lucas Ferro (h) y Luciano Bernasconi, con la colaboración de Máximo Renta Mora, Eduardo Salazar, Juan Cruz Renta Mora y Gerónimo Olaya.
La preparación física será coordinada por Omar Soraire, acompañado por Augusto Ríos, Emilio Delisi y Gastón Vitaliti. A nivel organizativo y de apoyo al plantel superior, Daniel Roldán se desempeñará como manager, Andrés Rodríguez como utilero y masajista, y Fernando Ponce junto a Jorge Doz como colaboradores generales.
La conformación de este nuevo staff se inscribe dentro de una renovación más amplia que comenzó a fines de noviembre, con la asunción de las nuevas autoridades del club. Lucas Ferro tomó la presidencia para el período 2025-2028, acompañado por Ramón Renta Mora como vicepresidente y Fabricio R. Brito como secretario, en reemplazo de la gestión encabezada por Jorge Chehín.
Con esta presentación, Lawn Tennis empieza a marcar el rumbo de una nueva etapa, apoyada en su identidad, en la experiencia de sus referentes y en una estructura pensada para sostener la competitividad en los próximos desafíos.