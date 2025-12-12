Día del Hincha de Boca: cómo serán los festejos del 12/12 en la Bombonera

Este viernes 12 de diciembre, la Bombonera se prepara para vivir una vez más una de las celebraciones más especiales del calendario "xeneize": el Día del Hincha de Boca. Desde 2012, esta fecha se convirtió en un evento tradicional, que comenzó en las calles, con una histórica convocatoria al Obelisco, y que con el paso de los años se trasladó a su estadio. Ahora, el club abre sus puertas para que miles de hinchas puedan vivir una fiesta única.
Las puertas del estadio se abrirán a las 17 y la celebración comenzará a las 18. Durante la jornada, se podrá disfrutar de la energía de las murgas y bandas en vivo, como "Un poco de Ruido" y la murga de "Los Amantes de La Boca", además de animación y actividades para toda la familia.
Este año, una de las grandes novedades es que el club habilitó el acceso para los socios de todas las categorías, quienes podrán llevar un invitado. De este modo, aquellos hinchas que no son socios y no tienen la posibilidad de asistir a los partidos podrán disfrutar de la fiesta en la Bombonera. El ingreso será con carnet o DNI, y los socios podrán invitar a un familiar o amigo, lo que permitirá que muchos más vivan la emoción de estar dentro del estadio en una fecha tan especial.
El club también dispuso que durante el evento, el Departamento de Socios estará abierto para que aquellos que asistan puedan realizar trámites, actualizaciones o consultas. Una forma de aprovechar la jornada festiva para facilitar gestiones y seguir acercando a los hinchas al club.
Este viernes 12/12, Boca celebra a su hincha, y como cada año, lo hará con una fiesta única, abierta para todos.