Día del Hincha de Boca: cómo serán los festejos del 12/12 en la Bombonera

Este año, una de las grandes novedades es que el club habilitó el acceso para los socios de todas las categorías, quienes podrán llevar un invitado. De este modo, aquellos hinchas que no son socios y no tienen la posibilidad de asistir a los partidos podrán disfrutar de la fiesta en la Bombonera. El ingreso será con carnet o DNI, y los socios podrán invitar a un familiar o amigo, lo que permitirá que muchos más vivan la emoción de estar dentro del estadio en una fecha tan especial.