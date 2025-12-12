Secciones
En Yerba Buena, el Jardín Botánico Percy Hill cumple años y lo festeja con talleres, música y eco canje

El espacio verde abrirá sus puertas este sábado con actividades especiales, visitas guiadas y una agenda pensada para honrar la biodiversidad. Entrada libre y gratuita.

En Yerba Buena, el Jardín Botánico Percy Hill cumple años y lo festeja con talleres, música y eco canje
Hace 2 Hs

Uno de los espacios verdes más emblemáticos de Yerba Buena, el Jardín Botánico Percy Hill, festejará mañana un nuevo aniversario con una celebración abierta a toda la comunidad. La cita será de 16 a 21, en Perú 1.100, con entrada libre y gratuita. 

La encargada del área de Educación Ambiental del Jardín Botánico, Mónica Vela Reina, destacó a LA GACETA que la propuesta busca acercar a grandes y chicos a la riqueza natural del parque. 

“Es el día del Jardín Botánico Percy Hill; celebramos el 6 de diciembre, pero lo vamos a festejar el 13. La entrada es libre y gratuita, así que todos los que quieran participar están invitados”, señaló. El programa, dijo, incluirá una agenda completa de actividades gratuitas:

Feria Ciudad Jardín

Talleres para todas las edades

Eco Canje

Muestra fotográfica

Flores de tela gigantes

Shows musicales

Además, se dictarán talleres de huerta, jardinería para niños, elaboración de jabones, telas, y producción de repelentes naturales, orientados a la prevención del dengue. 

“Algunos talleres son para adultos, otros para niños y varios están pensados para todo público”, precisó Vela Reina.

Un pedacito de la yunga en medio de la ciudad

La referente ambiental explicó por qué el Percy Hill es un espacio único dentro de Yerba Buena. “Cuando uno entra al Jardín Botánico se encuentra con una porción de la yunga tucumana en medio de la urbanización. Si venís por tu cuenta, ves árboles y plantas; pero en una visita guiada empezás a conocer en profundidad toda la biodiversidad que tenemos aquí”, remarcó.

El parque ofrece un entorno natural que sorprende incluso a quienes viven a pocas cuadras. “Es increíble: a metros de la avenida Conquija, te aislás completamente del exterior y te metés en la yunga”, describió.

Horarios y recomendaciones

El Percy Hill se puede visitar:

Lunes a viernes: de 8 a 19

Sábados y domingos: de 15 a 19

Vela Reina recomendó seguir las redes oficiales del Jardín, especialmente Instagram, donde se informan actividades especiales. “A veces también realizamos propuestas los sábados o domingos a la mañana”, añadió.

Mirá la galería de imágenes en este LINK

