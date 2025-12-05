“Bajá un cambio, no sos Colapinto”: Yerba Buena refuerza controles para frenar las imprudencias viales

La Municipalidad de Yerba Buena lanzó una fuerte campaña de seguridad vial con un mensaje directo: “Bajá un cambio, no sos Colapinto”. El objetivo es claro: frenar las imprudencias en las calles y reducir la alta tasa de siniestros protagonizados por motociclistas en la provincia. En ese marco, el director de Tránsito del municipio, José Garzón, detalló a LA GACETA cómo funcionan los operativos y cuál es el impacto observado hasta el momento.