“Bajá un cambio, no sos Colapinto”: Yerba Buena refuerza controles para frenar las imprudencias viales

La Municipalidad de Yerba Buena lanzó una fuerte campaña de seguridad vial con un mensaje directo: “Bajá un cambio, no sos Colapinto”. El objetivo es claro: frenar las imprudencias en las calles y reducir la alta tasa de siniestros protagonizados por motociclistas en la provincia. En ese marco, el director de Tránsito del municipio, José Garzón, detalló a LA GACETA cómo funcionan los operativos y cuál es el impacto observado hasta el momento.
“Queremos que cada vecino o cada persona que ingrese a Yerba Buena en motocicleta utilice el casco. Es la herramienta que les salva la vida”, afirmó. Según explicó, los controles se realizan en los principales accesos al municipio desde temprano por la mañana, en los horarios de mayor circulación. Los operativos se extienden de 9 a 12.30 y de 17 a 21/22, durante seis días a la semana.
Más motos con casco
Los resultados, según el funcionario, ya comienzan a verse. “De 10 motociclistas, ocho hoy vienen con casco”, señaló. La cifra, dijo, representa una mejora significativa: “Antes estábamos en el 30% o 40% del uso”.
En los controles, los inspectores verifican documentación y el uso correcto del casco. Si un conductor no lo lleva, el vehículo queda en retención preventiva y el infractor debe presentarse en el Tribunal de Faltas. En casos de mal uso -como llevarlo colgado o en la mano- se labra una infracción, pero se permite continuar la circulación.
Alcohol y conducción: cifras preocupantes
La campaña incluye también controles de alcoholemia, sobre todo durante los fines de semana, cuando Yerba Buena recibe gran afluencia en su polo gastronómico y nocturno. Los resultados son alarmantes. “En un operativo de cinco horas, detectamos unos 10 positivos sobre 50 vehículos”, reveló Garzón. “Muchos dicen que tomaron solo una copa de vino o una cerveza, pero eso afecta los reflejos. No se toma conciencia del riesgo”, lamentó.
De cara al último fin de semana XXL del año y a las fiestas, el funcionario pidió responsabilidad. “Si van a conducir, no tomen alcohol. Usen conductor alternativo o medios de transporte seguro. Más allá de la molestia que pueda generar un control, estamos salvando vidas”, enfatizó.