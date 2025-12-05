Secciones
SociedadActualidad

“Bajá un cambio, no sos Colapinto”: Yerba Buena refuerza controles para frenar las imprudencias viales

El director de Tránsito, José Garzón, explicó los alcances de la campaña que busca incrementar el uso del casco, reducir accidentes y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.

Hace 1 Hs

La Municipalidad de Yerba Buena lanzó una fuerte campaña de seguridad vial con un mensaje directo: “Bajá un cambio, no sos Colapinto”. El objetivo es claro: frenar las imprudencias en las calles y reducir la alta tasa de siniestros protagonizados por motociclistas en la provincia. En ese marco, el director de Tránsito del municipio, José Garzón, detalló a LA GACETA cómo funcionan los operativos y cuál es el impacto observado hasta el momento.

“Queremos que cada vecino o cada persona que ingrese a Yerba Buena en motocicleta utilice el casco. Es la herramienta que les salva la vida”, afirmó. Según explicó, los controles se realizan en los principales accesos al municipio desde temprano por la mañana, en los horarios de mayor circulación. Los operativos se extienden de 9 a 12.30 y de 17 a 21/22, durante seis días a la semana.

Más motos con casco

Los resultados, según el funcionario, ya comienzan a verse. “De 10 motociclistas, ocho hoy vienen con casco”, señaló. La cifra, dijo, representa una mejora significativa: “Antes estábamos en el 30% o 40% del uso”.

En los controles, los inspectores verifican documentación y el uso correcto del casco. Si un conductor no lo lleva, el vehículo queda en retención preventiva y el infractor debe presentarse en el Tribunal de Faltas. En casos de mal uso -como llevarlo colgado o en la mano- se labra una infracción, pero se permite continuar la circulación.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

Alcohol y conducción: cifras preocupantes

La campaña incluye también controles de alcoholemia, sobre todo durante los fines de semana, cuando Yerba Buena recibe gran afluencia en su polo gastronómico y nocturno. Los resultados son alarmantes. “En un operativo de cinco horas, detectamos unos 10 positivos sobre 50 vehículos”, reveló Garzón. “Muchos dicen que tomaron solo una copa de vino o una cerveza, pero eso afecta los reflejos. No se toma conciencia del riesgo”, lamentó. 

De cara al último fin de semana XXL del año y a las fiestas, el funcionario pidió responsabilidad. “Si van a conducir, no tomen alcohol. Usen conductor alternativo o medios de transporte seguro. Más allá de la molestia que pueda generar un control, estamos salvando vidas”, enfatizó. 

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un enorme incendio de pastizales generó preocupación en Yerba Buena

Un enorme incendio de pastizales generó preocupación en Yerba Buena

Lo más popular
El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
1

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
2

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
3

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
4

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

El secreto del mejor clima del mundo: cómo la cepa Criolla Chica se convirtió en el vino ícono de Amaicha del Valle
5

El secreto del "mejor clima del mundo": cómo la cepa Criolla Chica se convirtió en el vino ícono de Amaicha del Valle

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner
6

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner

Más Noticias
¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

El tiempo en Tucumán: nubes, calor y lluvias, el combo para cerrar la semana

El tiempo en Tucumán: nubes, calor y lluvias, el combo para cerrar la semana

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Una noche distinta en El Cadillal: kayaks bajo la luz de la luna

Una noche distinta en El Cadillal: kayaks bajo la luz de la luna

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Con un pincel y mucha destreza, hizo del fileteado una forma de vida

Con un pincel y mucha destreza, hizo del fileteado una forma de vida

Comentarios