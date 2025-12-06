¿Cómo será el cronograma de festejos de un nuevo aniversario del Jardín Botánico Percy Hill?

Cada 6 de diciembre, la ciudad de Yerba Buena celebra el aniversario del Jardín Botánico Percy Hill, un espacio que se ha convertido en un emblema de vida, aprendizaje y naturaleza.
Este pulmón verde recorrido por miles de personas. El predio funciona como un refugio y aula a cielo abierto, siendo un lugar esencial "para reconectar con lo esencial cuando la ciudad se vuelve demasiado ruidosa".
Cronograma de festejos con entrada gratuita
Para celebrar su aniversario, el Jardín Botánico Percy Hill ha organizado una jornada especial abierta a toda la comunidad. La fiesta tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre, de 16 a 21, en la calle Perú 1100.
La jornada ofrecerá una agenda completa de propuestas gratuitas para toda la familia, honrando la biodiversidad, el compromiso ambiental y la historia compartida de este tesoro de la "Ciudad Jardín".
Entre las actividades confirmadas se encuentran:
- Feria Ciudad Jardín
- Talleres para todas las edades
- Eco Canje
- Muestra fotográfica
- Flores de tela gigantes
- Shows musicales