“No hay que darle entidad”: la “Sole” respondió al denigrante ataque de Vanessa Carbone

Esta semana Soledad Pastorutti recibió el menos esperado de los planteos. Vanessa Carbone, esposa de Luis González –participante de “La Voz”–, aseguró que la coach acosó durante meses a su marido. Además, declaró que la cantante tuvo comentarios desubicados que afectaron a su familia y, en particular, a su hija, menor de edad. Aunque la “Sole” salió a responder a las acusaciones, negó todo.
Aunque hoy se dedica a la criminología, Carbone tuvo un pasado mediático. De hecho, fue trabajando con Ricardo Fort en teatro en una temporada de verano donde conoció a su actual marido. Además, fue recordada por panelistas de la prensa bonaerense por haber protagonizado un duro cruce en “Intrusos” con Marcela Tauro. Según consideraron, la entonces vedette buscaba asegurarse una silla en el programa de espectáculos.
¿Qué dijo la “Sole” sobre los dichos de Vanessa Carbone?
Este jueves por la mañana, “Puro Show” puso al aire un video en el que la “Sole” respondió a las difamatorias acusaciones de Carbone. “No sé qué flasheó”, dijo en primer lugar, entre risas. Luego contó que estaba en su casa, viendo televisión con su marido cuando se enteró de los posteos que hizo la ex vedette en su contra. “No pasa nada. Cuando las cosas no son verdad…”, dijo la artista restándole importancia.
Además, le preguntaron si tomará acciones legales en contra de Carbone, pero la “Sole” dijo que no planea represalias. “No perdería el tiempo en eso. Estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, en los 30 años”, contó, anticipando los festejos que le esperan por sus tres décadas junto a la música. A su vez, recalcó que las mentiras no afectan a su familia, por lo que no le preocuparon las acusaciones.
Por otra parte, dijo que no llamó ni estaría dispuesta a comunicarse con la familia González-Carbone. “Los respeto mucho. Creo que lo importante es no caer en estas situaciones que genera el medio. Yo soy de la idea de que cuando a algo no hay que darle entidad, no hay que hablar”.
La acusación de Vanessa Carbone contra la “Sole”
En una serie de publicaciones de Instagram, Carbone dijo que presenció cómo alguien del reality de Telefe, que representa la imagen familiar en el país, se desubicó día tras día con su pareja. “No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar. Frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez, lo más grave, dichas delante de una menor de siete años: mi hija, nuestra hija”, escribió en una primera historia.
Pero la acusación no terminó allí, sino que Carbone continuó en dos posteos más acusando a la “Sole” de faltarle el respeto a su familia. “Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso”, sentenció. Por último, para cerrar la tirada de publicaciones incriminatorias, hizo referencia directa y amenazante a la cantante: “Con mi marido no, porque te dejo el poncho de sombrero”.