Taylor Swift estrenó su documental "The end of an Era" y reveló el momento más oscuro del "Eras Tour"

Seguir adelante a pesar de todo

Esa es una actitud que adoptó al realizar los propios conciertos, donde la cantante de éxito global no podía decaer ante millones de fanáticos. “Todo esto se quita de en medio antes de que subas al escenario. Lo bloqueas durante tres horas y media. No tienen que preocuparse por ti. Es como si fueras un piloto al mando de un avión. Y si pensaras, 'Ooh, hay turbulencias más adelante; no sé si realmente vamos a aterrizar en Dallas; voy a intentarlo con todas mis fuerzas, pero no sé si realmente puedo averiguar cómo aterrizar con esta turbulencia', todos en el avión se asustarían”.