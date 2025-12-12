Secciones
EspectáculosFamosos

Taylor Swift estrenó su documental "The end of an Era" y reveló el momento más oscuro del "Eras Tour"

La cantante mostró su faceta más frágil luego de que una amenaza terrorista ensombreciera la etapa europea del Eras Tour.

Taylor Swift mostró su faceta más frágil en su nueva docuserie. Taylor Swift mostró su faceta más frágil en su nueva docuserie. Getty Images para TAS Rights Management
Hace 2 Hs

Una vez más, Taylor Swift disparó los números del internet y a posicionarse entre los primeros lugares de las listas de tendencias con tan solo los dos primeros episodios de su docuserie “The End of an Era”, una producción que se adentra entre los bastidores del Eras Tour, la gira que marcó los récords y consagró a la cantante como la más influyente del último tiempo. Pero detrás de un show fuera de este mundo, hay problemas y angustias demasiado humanos.

Bad Bunny se cayó en pleno show en México y sorprendió con su reacción

Bad Bunny se cayó en pleno show en México y sorprendió con su reacción

Los dos primeros episodios de “The End of an Era” se estrenaron este viernes a las 5:00 a.m en Argentina y ya en el primer capítulo podemos adentrarnos en un viaje de emociones que comienza con una celebración. “Hemos logrado algo que nadie hizo jamás”, dicen los primeros segundos cuando Taylor mira en retrospectiva antes de su último show en Vancouver: la cantante había actuado para 10 millones de personas, viajado por el mundo y posicionado sus canciones entre las más escuchadas del globo.

Luego de comentar cómo surgió la idea de celebrar todos los momentos de su carrera y cómo fue la logística de una gira de semejante envergadura, el episodio se adentra pronto en uno de los momentos más oscuros de ese viaje. Aunque esa primera parte se centraba en la diversión de la gira Eras, el show rápidamente toma un tono serio: "Nunca en mi vida pensé que tendríamos un complot terrorista", dice Swift afligida en el episodio.

El momento en que Taylor se quebró

La cantante se refirió a la amenaza que ensombreció la etapa europea del Eras Tour 2024 con la cancelación de sus conciertos en Viena, Austria, después de que las autoridades descubrieran planes para perpetrar un atentado terrorista en el recinto.

En imágenes grabadas en ese momento, se ve a Swift derramando lágrimas y compartiendo una profunda ansiedad tras dos incidentes aterradores: un complot terrorista frustrado en torno a sus conciertos en Viena y un ataque mortal contra niños que asistían a una fiesta de baile en Liverpool.

“Pensé que esta sería una gira de la que estaría muy orgullosa. Pero esto es más que una gira”, dice en el Episodio 1. “Es una fuerza a tener en cuenta en la cultura global. Así que nunca en mi vida pensé que tendríamos un complot terrorista”.

La cancelación de los shows por el ataque

Los tres conciertos en Viena programados para agosto del año pasado se cancelaron después de que las autoridades austriacas arrestaran a dos hombres que planeaban atacar a los fans de Swift. Aunque sus conciertos en Londres continuaron según lo previsto después de eso, Swift abordó el primero de esos conciertos con mucho más miedo y temor del que estaba dispuesta a aparentar, según muestra el episodio.

“Básicamente, es una sensación extraña ir a estos últimos cinco conciertos en Europa porque… hemos hecho 128 conciertos hasta ahora”, dice en el vídeo de 2024, “pero este es el primero en el que siento que estoy patinando sobre hielo fino o algo así. Acabamos de pasar una serie de cosas muy violentas y aterradoras durante la gira. Esquivamos una masacre. Hubo un ataque horrible en Liverpool en una fiesta de baile con temática de Taylor Swift. Y eran niños pequeños que, eh…”. Ante esto, se queda callada, incapaz de completar la frase, y dice que tres niños murieron tras ser agredidos por un atacante con cuchillo.

Un mensaje en pantalla indica que Swift se reunió con los supervivientes del atentado de Liverpool antes de cada concierto en Londres. No se incluyen imágenes de esas reuniones, pero las cámaras captan a Swift diciendo que dejará de llorar y se calmará a tiempo para conocer a las familias. "Todo va a estar bien, porque cuando los conozca, no voy a hacer esto. Lo juro por Dios, no voy a hacer esto", prometió. "Voy a estar sonriendo".

Seguir adelante a pesar de todo

Esa es una actitud que adoptó al realizar los propios conciertos, donde la cantante de éxito global no podía decaer ante millones de fanáticos. “Todo esto se quita de en medio antes de que subas al escenario. Lo bloqueas durante tres horas y media. No tienen que preocuparse por ti. Es como si fueras un piloto al mando de un avión. Y si pensaras, 'Ooh, hay turbulencias más adelante; no sé si realmente vamos a aterrizar en Dallas; voy a intentarlo con todas mis fuerzas, pero no sé si realmente puedo averiguar cómo aterrizar con esta turbulencia', todos en el avión se asustarían”.

En el episodio se ve a Swift recibiendo ayuda a través del apoyo de sus amigos/equipo, mientras Ed Sheeran le levanta el ánimo y la confianza cuando llega para practicar una versión de su dueto "Everything Has Changed", interpretada la primera noche en Londres.

"Es genial que él haya venido y hecho esto", dice, "porque creo que realmente va a deleitar a la gente, en un momento en el que muchos fans necesitan un estímulo, porque sé que yo lo necesito", concluyó la cantante.

Temas Taylor Swift
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
1

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
3

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
4

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje
5

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento
6

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Más Noticias
El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Comentarios