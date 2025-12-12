Taylor Swift estrenó su documental "The end of an Era" y reveló el momento más oscuro del "Eras Tour"

Una vez más, Taylor Swift disparó los números del internet y a posicionarse entre los primeros lugares de las listas de tendencias con tan solo los dos primeros episodios de su docuserie “The End of an Era”, una producción que se adentra entre los bastidores del Eras Tour, la gira que marcó los récords y consagró a la cantante como la más influyente del último tiempo. Pero detrás de un show fuera de este mundo, hay problemas y angustias demasiado humanos.
Los dos primeros episodios de “The End of an Era” se estrenaron este viernes a las 5:00 a.m en Argentina y ya en el primer capítulo podemos adentrarnos en un viaje de emociones que comienza con una celebración. “Hemos logrado algo que nadie hizo jamás”, dicen los primeros segundos cuando Taylor mira en retrospectiva antes de su último show en Vancouver: la cantante había actuado para 10 millones de personas, viajado por el mundo y posicionado sus canciones entre las más escuchadas del globo.
Luego de comentar cómo surgió la idea de celebrar todos los momentos de su carrera y cómo fue la logística de una gira de semejante envergadura, el episodio se adentra pronto en uno de los momentos más oscuros de ese viaje. Aunque esa primera parte se centraba en la diversión de la gira Eras, el show rápidamente toma un tono serio: "Nunca en mi vida pensé que tendríamos un complot terrorista", dice Swift afligida en el episodio.
El momento en que Taylor se quebró
La cantante se refirió a la amenaza que ensombreció la etapa europea del Eras Tour 2024 con la cancelación de sus conciertos en Viena, Austria, después de que las autoridades descubrieran planes para perpetrar un atentado terrorista en el recinto.
En imágenes grabadas en ese momento, se ve a Swift derramando lágrimas y compartiendo una profunda ansiedad tras dos incidentes aterradores: un complot terrorista frustrado en torno a sus conciertos en Viena y un ataque mortal contra niños que asistían a una fiesta de baile en Liverpool.
“Pensé que esta sería una gira de la que estaría muy orgullosa. Pero esto es más que una gira”, dice en el Episodio 1. “Es una fuerza a tener en cuenta en la cultura global. Así que nunca en mi vida pensé que tendríamos un complot terrorista”.
La cancelación de los shows por el ataque
Los tres conciertos en Viena programados para agosto del año pasado se cancelaron después de que las autoridades austriacas arrestaran a dos hombres que planeaban atacar a los fans de Swift. Aunque sus conciertos en Londres continuaron según lo previsto después de eso, Swift abordó el primero de esos conciertos con mucho más miedo y temor del que estaba dispuesta a aparentar, según muestra el episodio.
“Básicamente, es una sensación extraña ir a estos últimos cinco conciertos en Europa porque… hemos hecho 128 conciertos hasta ahora”, dice en el vídeo de 2024, “pero este es el primero en el que siento que estoy patinando sobre hielo fino o algo así. Acabamos de pasar una serie de cosas muy violentas y aterradoras durante la gira. Esquivamos una masacre. Hubo un ataque horrible en Liverpool en una fiesta de baile con temática de Taylor Swift. Y eran niños pequeños que, eh…”. Ante esto, se queda callada, incapaz de completar la frase, y dice que tres niños murieron tras ser agredidos por un atacante con cuchillo.
Un mensaje en pantalla indica que Swift se reunió con los supervivientes del atentado de Liverpool antes de cada concierto en Londres. No se incluyen imágenes de esas reuniones, pero las cámaras captan a Swift diciendo que dejará de llorar y se calmará a tiempo para conocer a las familias. "Todo va a estar bien, porque cuando los conozca, no voy a hacer esto. Lo juro por Dios, no voy a hacer esto", prometió. "Voy a estar sonriendo".
Seguir adelante a pesar de todo
Esa es una actitud que adoptó al realizar los propios conciertos, donde la cantante de éxito global no podía decaer ante millones de fanáticos. “Todo esto se quita de en medio antes de que subas al escenario. Lo bloqueas durante tres horas y media. No tienen que preocuparse por ti. Es como si fueras un piloto al mando de un avión. Y si pensaras, 'Ooh, hay turbulencias más adelante; no sé si realmente vamos a aterrizar en Dallas; voy a intentarlo con todas mis fuerzas, pero no sé si realmente puedo averiguar cómo aterrizar con esta turbulencia', todos en el avión se asustarían”.
En el episodio se ve a Swift recibiendo ayuda a través del apoyo de sus amigos/equipo, mientras Ed Sheeran le levanta el ánimo y la confianza cuando llega para practicar una versión de su dueto "Everything Has Changed", interpretada la primera noche en Londres.
"Es genial que él haya venido y hecho esto", dice, "porque creo que realmente va a deleitar a la gente, en un momento en el que muchos fans necesitan un estímulo, porque sé que yo lo necesito", concluyó la cantante.