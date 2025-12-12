Joaquín Levinton internado: ¿qué es un infarto de miocardio y cómo prevenirlo?

Un infarto agudo de miocardio es un proceso que se da en el músculo cardíaco como resultado de la obstrucción de alguna de sus arterias. El corazón tiene dos pasos venosos principales: la coronaria derecha y la izquierda. La izquierda es la encargada de llevar la sangre al ventrículo y atrio izquierdo del corazón; mientras que la arteria derecha hace lo propio con el ventrículo y la aurícula derecha.