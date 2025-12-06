Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto

El dolor de pecho típico de un infarto suele manifestarse como una opresión intensa o quemante en el centro del pecho, que puede irradiar al brazo izquierdo, ambos brazos, la espalda, el cuello o la mandíbula. A menudo se acompaña de sudoración fría, náuseas, palpitaciones, falta de aire, palidez o una sensación de muerte inminente.