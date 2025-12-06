Secciones
Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto
Dolor en el pecho. Dolor en el pecho.
Hace 1 Hs

El dolor de pecho típico de un infarto suele manifestarse como una opresión intensa o quemante en el centro del pecho, que puede irradiar al brazo izquierdo, ambos brazos, la espalda, el cuello o la mandíbula. A menudo se acompaña de sudoración fría, náuseas, palpitaciones, falta de aire, palidez o una sensación de muerte inminente.

Sin embargo, también existen presentaciones no tan típicas, especialmente en mujeres, adultos mayores y personas con diabetes, donde el dolor puede ser leve, confundirse con malestar digestivo o ser simplemente una sensación de fatiga inexplicable.

La Sociedad de Cardiología de Córdoba, en conjunto con la Federación Argentina de Cardiología (FAC), trabajan desde el 2021 en el establecimiento del “Día del Dolor de Pecho” para alentar a la población a tomar conciencia sobre esta problemática.

En Argentina, distintos estudios muestran que la mayoría de las personas consulta demasiado tarde, perdiendo un tiempo crítico para evitar un infarto grave o sus secuelas.

Por ejemplo, en Córdoba, un análisis de más de 13.300 pacientes evaluados durante ocho años demostró que la demora típica desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico es de más de tres horas, incluso en los infartos más graves.

A nivel nacional, el Registro Argen-IAM, con más de 7.000 pacientes, confirmó que el 40% consultó después de tres horas y un 25% después de seis horas.

