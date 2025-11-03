El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

El calor volverá a sentirse con fuerza en Tucumán durante las próximas horas, según el pronóstico del tiempo difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este lunes se espera una jornada mayormente despejada, con una temperatura máxima de 33 °C y condiciones estables que anticipan el ingreso de un frente lluvioso hacia la madrugada del miércoles.
El día comenzó con una nubosidad relativamente baja, cercana al 25%, y una temperatura mínima de 18 °C. La humedad alcanzó el 80%, mientras que los vientos soplaron de forma moderada desde el sector noroeste, con una visibilidad de casi 10 kilómetros.
Con el correr de las horas, el cielo se despejará por completo y hacia el mediodía se prevé una temperatura media de 29 °C, con un descenso de la humedad al 45%. Los vientos rotarán hacia el este, manteniendo su intensidad leve.
Durante la tarde, el estado del tiempo mostrará un incremento de la nubosidad, que rondará el 35%, y los termómetros marcarán la máxima del día en torno a los 33 °C. La humedad y la nubosidad se mantendrán estables cerca del 30%, con vientos moderados del noreste.
Ya por la noche, el ambiente continuará agradable: la temperatura se ubicará cerca de los 26 °C, con una nubosidad del 45% y humedad superior al 50%, mientras los vientos volverán a soplar desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
En cuanto al martes, el SMN anticipa que la nubosidad irá en aumento, con una mínima estimada de 18 °C y una máxima de 34 °C, la más elevada de la semana. El panorama cambiará de manera marcada a partir de la madrugada del miércoles, cuando se prevé el ingreso de un frente lluvioso que traerá un descenso de las temperaturas y tormentas de distinta intensidad.
Según el organismo, las precipitaciones podrían extenderse hasta la mañana del viernes, con mínimas que oscilarán entre los 16 °C y 18 °C, y máximas que no superarían los 23 °C.