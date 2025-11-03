El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

En cuanto al martes, el SMN anticipa que la nubosidad irá en aumento, con una mínima estimada de 18 °C y una máxima de 34 °C, la más elevada de la semana. El panorama cambiará de manera marcada a partir de la madrugada del miércoles, cuando se prevé el ingreso de un frente lluvioso que traerá un descenso de las temperaturas y tormentas de distinta intensidad.