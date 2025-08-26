“Era gratis y entré”: Joaquín Levinton recordó su particular visita a un velorio

Joaquín Levinton fue el invitado de la noche del lunes 25 en Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini y la visita dio lugar a varias anécdotas insólitas por parte de la estrella de rock. Una que sorprendió a varios espectadores, está relacionada con un velorio al que Levinton fue, sin conocer realmente a la persona fallecida.
Todo comenzó cuando el cantante de Turf admitió que su pasatiempo es pasear por el cementerio de Chacarita, "porque me gusta el lugar. Es muy lindo, está abierto y tiene muchas calles. (...) Está situado en un lugar muy lindo de la ciudad y me gusta el sector de tumbas de los tangueros", explicó. Además, contó sobre otra costumbre particular en relación con tumbas de personas famosas.
La respuesta de Pergolini a la extraña anécdota de Levinton
Siguiendo el hilo de la conversación, Pergolini le preguntó a Levinton si prefería ser cremado al morir. El músico respondió que no, que quería tener su propia tumba. Agregó que para él la vida se mide, en parte, por la cantidad de personas que asisten a tu velorio.
A pesar de haber aclarado que no disfruta de asistir a este tipo de ceremonias, contó que recientemente estuvo en un velorio. Explicó que en esa ocasión el cajón estaba abierto. Además, admitió que no conocía a la persona fallecida.
La explicación: ¿por qué fue Joaquín Levinton al funeral de un desconocido?
Con un tono descontracturado, narró que decidió entrar simplemente porque vio movimiento de gente. Según sus palabras, “era gratis y pasé”. Esa sinceridad sorprendió al propio entrevistador.
En ese momento, Pergolini quiso saber si alguien le preguntó quién era. Levinton, sin mostrar incomodidad, contestó que no. Aclaró que nadie se fijaba en los demás, porque toda la atención estaba puesta en el difunto, algo que el conductor cerró con una ironía.