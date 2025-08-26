“Era gratis y entré”: Joaquín Levinton recordó su particular visita a un velorio

Todo comenzó cuando el cantante de Turf admitió que su pasatiempo es pasear por el cementerio de Chacarita, "porque me gusta el lugar. Es muy lindo, está abierto y tiene muchas calles. (...) Está situado en un lugar muy lindo de la ciudad y me gusta el sector de tumbas de los tangueros", explicó. Además, contó sobre otra costumbre particular en relación con tumbas de personas famosas.