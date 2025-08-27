Ángela Torres, sin vueltas sobre Rusherking: cómo fue y por qué terminó la relación

La actriz y cantante, Ángela Torres, habló públicamente sobre el final de su vínculo con el artista santiagueño, Rusherking. Aseguró que la decisión fue de él y explicó cómo atraviesa su presente de soltería.
La confesión en radio
En diálogo con Matías Martin en Urbana Play, Ángela Torres se refirió por primera vez en detalle a su separación de Rusherking. Con naturalidad, reveló que la ruptura no fue iniciativa suya.
“Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron”, señaló.
La artista agregó una frase que llamó la atención y que sintetiza su mirada actual sobre lo ocurrido: “Le agradezco muchísimo que me haya dejado”.
El presente personal
Torres también contó que desde la ruptura se encuentra sola y destacó que es un período inusual en su vida sentimental.
“Hace tres meses que estoy sola, y es mi récord desde los 15. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así”, comentó.
De esta manera, la cantante marcó que atraviesa una etapa distinta, en la que prioriza su crecimiento personal y su carrera artística.
Una mirada sobre las relaciones
En otro tramo de la entrevista, Torres compartió una reflexión más amplia acerca de los vínculos amorosos: “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no deberían haber existido, pero eso lo ves después de que terminan”.
Y concluyó: “A veces estando ahí ya sabés que algo no funciona, pero igual te cuesta irte”.