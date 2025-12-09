Racing rompió el silencio tras el operativo por Sur Finanzas y aclaró su vínculo comercial de cara a la final con Estudiantes

En medio de una semana que sacude al fútbol argentino y a solo días de disputar la final del Torneo Clausura 2025 frente a Estudiantes de La Plata, Racing emitió un comunicado oficial para referirse al allanamiento que se llevó a cabo este martes en el estadio Presidente Perón y en las oficinas de la institución en Avellaneda. El procedimiento se enmarca en la causa que investiga presunto lavado de dinero en torno a Sur Finanzas, la empresa señalada por sus vínculos con la AFA y con diversos clubes del país.