Racing rompió el silencio tras el operativo por Sur Finanzas y aclaró su vínculo comercial de cara a la final con Estudiantes

El club informó que el allanamiento se realizó en el Cilindro y su sede administrativa, confirmó que el acuerdo con la financiera fue por sponsoreo y que aún existe una deuda pendiente. Ratificaron que cooperarán con la Justicia.

Hace 1 Hs

En medio de una semana que sacude al fútbol argentino y a solo días de disputar la final del Torneo Clausura 2025 frente a Estudiantes de La Plata, Racing emitió un comunicado oficial para referirse al allanamiento que se llevó a cabo este martes en el estadio Presidente Perón y en las oficinas de la institución en Avellaneda. El procedimiento se enmarca en la causa que investiga presunto lavado de dinero en torno a Sur Finanzas, la empresa señalada por sus vínculos con la AFA y con diversos clubes del país.

La institución explicó que el convenio con la financiera fue firmado en 2023, y que, según la información que maneja la actual conducción, se trató únicamente de un contrato de publicidad y sponsoreo, sin vínculos societarios ni participación en operaciones financieras. La aclaración, con tono cuidadoso, apunta a deslindar responsabilidades y marcar que el club solo habría mantenido la exhibición de marca como contraprestación.

El comunicado añade que Sur Finanzas mantiene una deuda con Racing, heredada del periodo anterior, y que la gestión vigente “desde su inicio trabaja para subsanarla lo antes posible”. A su vez, confirmaron que el vínculo comercial entre ambas partes continúa vigente con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025.

“Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho”, expresó la institución en el comunicado difundido en redes y canales oficiales.

El comunicado llega en un contexto sensible para el fútbol argentino porque la sede de AFA en Viamonte, el predio de Ezeiza y una docena de clubes fueron allanados en simultáneo en el marco del mismo expediente. La causa busca documentación y registros contables para determinar si la financiera de Ariel Vallejo operó como prestamista o intermediaria en transferencias, préstamos y patrocinios dentro del sistema local.

El operativo impacta de lleno en la previa deportiva. Racing se prepara para enfrentar este sábado a Estudiantes en una final cargada de tensión institucional. El “Pincha” viene de semanas de conflicto con la AFA por el caso del boletín 6625, el polémico pasillo de espaldas y el debate que se abrió en torno al poder disciplinario del Tribunal.

Mientras el clima político y judicial crece al costado de la cancha, el foco deportivo mira el fin de semana. Racing buscará coronarse en medio de un escenario que trasciende el fútbol, con cámaras apuntando al tablero dirigencial que hoy está bajo investigación.

Temas Buenos AiresRacing ClubAsociación del Fútbol ArgentinoDiego MilitoClaudio "Chiqui" TapiaLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025Ariel Vallejo
