Por qué Santiago del Estero vuelve a recibir una final y qué hay detrás del debate que divide al fútbol argentino

La escena vuelve a repetirse: una final del fútbol argentino, otra vez en Santiago del Estero, y nuevamente se enciende el debate. Mañana, desde las 21, Estudiantes y Racing definirán el torneo Clausura en el “Madre de Ciudades”, en lo que será la décima final de fútbol profesional que la provincia aloja desde su inauguración. Un número que, por sí solo, ya habla de una política pública sostenida por el Gobierno santiagueño y por la AFA que genera diferentes opiniones dentro del fútbol argentino.
Las críticas se repiten: la distancia, el calor, la disponibilidad hotelera, la conectividad aérea, los costos del viaje y la simultaneidad con otros eventos. Para algunos, Santiago “no está preparada”. Para las autoridades provinciales, ese diagnóstico no sólo es injusto, sino que además desconoce el impacto real que los grandes eventos generan en el norte argentino. La disputa, como reconocen desde el propio Gobierno santiagueño, es profundamente política y afecta a una discusión más amplia: el federalismo en la distribución de espectáculos deportivos.
Ciudad desbordada y una región que se mueve
Como ocurre en cada final, la capital santiagueña volvió a colmarse. No queda lugar en los hoteles, y eso obligó a miles de hinchas a instalarse en Termas de Río Hondo, a 70 kilómetros del estadio. Según explicó Vilma Díaz, secretaria de Turismo de Las Termas, la ciudad cuenta con unas 14.000 camas registradas (aunque la cifra real es aún mayor si se contabilizan cabañas y alquileres temporario). En la capital y en La Banda, el “conurbano santiagueño”, existen unas 3.000 camas registradas, duplicadas en la práctica por la oferta informal.
Ese movimiento también genera sus propias distorsiones. LA GACETA pudo confirmar que los taxis ya especulan con la demanda creciente: un viaje entre la capital y Termas costará entre $50.000 y $60.000, tarifas que multiplican valores habituales. La economía local se recalienta, pero también encuentra su gran fin de semana del año.
En paralelo, la logística de los clubes también exhibe las limitaciones estructurales. Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la conectividad aérea con Buenos Aires: pocos vuelos y escasa disponibilidad. Frente a esto, Racing contrató cinco vuelos chárters, a un costo de $970.000 por pasajero. Ese valor incluye la entrada. Estudiantes, con otra estrategia, dispuso ómnibus para su público, aunque sin tickets asegurados para ingresar al Madre de Ciudades. Las entradas oscilan entre $50.000 y $150.000.
A este escenario se suma un ingrediente inesperado: la coincidencia con la primera fecha de la FIH Pro League, donde Las Leonas y Los Leones disputan partidos oficiales en la misma ciudad. El sábado, casi en paralelo a la final de fútbol, el seleccionado femenino argentino enfrentará a Alemania.
“Nos critican porque es el interior”
Para Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago, la discusión tiene un trasfondo claro. “Creo que es una crítica desde Buenos Aires al interior del país. Todo lo que saque a los porteños de su zona de confort les incomoda”, dice. Su argumento se sostiene en números y en antecedentes: el estadio no sólo está homologado por Conmebol, sino que ya fue sede del Mundial Sub-20, de Supercopas, finales de Copa Argentina y amistosos internacionales, incluidos Los Pumas.
“Tenemos una unidad especial de la Policía para grandes eventos deportivos, un operativo sanitario articulado, ambulancias, brigadas, circuitos de evacuación. Esto no es improvisado: llevamos más de nueve finales”, explica. Y reconoce que la coincidencia con la Pro League es un desafío adicional, pero no una sorpresa. “Estamos acostumbrados a fines de semana con alta exigencia”, indica.
Las críticas, para Bravo, no suelen contemplar la dimensión regional. “Se preguntan cuántos hinchas de Racing hay en Santiago. Pero no piensan en términos del NOA: somos ocho millones de habitantes. ¿Cuántos hinchas pueden venir desde Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca? Para ellos es una oportunidad única de ver a su equipo sin viajar a Buenos Aires”, explica.
El funcionario introduce otra arista: el impacto económico. Según las estimaciones provinciales, el fin de semana generará unos $7.000 millones en consumo directo: alojamiento, comida, transporte, servicios. “Esa plata no entra al gobierno: entra a la economía real, al quiosquero, al hotelero, al taxista, al gastronómico. Ese movimiento sostiene inversión privada: desde 2019 a 2025, Santiago fue la provincia que más creció en infraestructura turística según FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina)”, señala.
El tercer eje es la promoción. “Cuando Messi jugó acá contra Curazao, las imágenes se vieron en el mundo. ¿Cuánto costaría pagar esa publicidad? Lo mismo va a pasar mañana. Holanda pidió ir a ver la final, y sus jugadoras van a postear el estadio y la ciudad. Eso posiciona a Santiago y al norte argentino”, señala.
Bravo también responde a quienes acusan que las finales perjudican a los hinchas del AMBA. “Nos dicen que viajar, alojarse y gastar les resulta molesto. Nosotros hacemos eso toda la vida: para ver recitales, para hacer trámites, para asistir a un partido. El interior vive viajando. Que una vez tengan que hacerlo ellos tampoco es una tragedia”, indica.
Desde Las Termas, Vilma Díaz coincide en que la llegada de grandes eventos impacta directamente en la región. A 40 minutos del estadio, la ciudad se consolida como un complemento natural del turismo deportivo. “Muchas personas que vienen a ver la final también se quedan acá para hacer otras actividades. Tenemos hotelería de todas las categorías, gastronomía variada, actividades culturales y spa. Muchos extienden su estadía”, detalla.
Aunque la ciudad está en temporada baja, mantiene un nivel de ocupación del 40% y cuenta con 14.000 plazas habilitadas en su período de máxima capacidad, además de cabañas y otros formatos de alojamiento. “Somos una de las siete plazas turísticas más importantes del país”, señala.
La funcionaria también remarca que el estadio Único potenció un corredor turístico que beneficia tanto a la capital como a Las Termas. Y destaca algo no menor: la ruta entre ambas ciudades está en buenas condiciones y permite una conexión directa el estadio sin ingresar al centro.
El fondo de la cuestión: federalismo, negocios y una disputa que no se apaga
Cada final vuelve a poner sobre la mesa un debate que excede al deporte. ¿Dónde deben jugarse estos partidos? ¿Debe la AFA priorizar ciudades con mejores conexiones aéreas? ¿O es válido que el interior, que históricamente quedó relegado, reciba eventos que derraman ingresos reales en regiones postergadas?
Bravo lo resume con crudeza. “Es una discusión política por algo deportivo. Nosotros defendemos esta postura trabajando; demostrando que los eventos salen bien y que posicionan al norte argentino. No pedimos privilegios, pedimos igualdad”, dice.
El norte argentino, sostiene, dejó de ser un receptor pasivo. Hoy disputa, invierte y compite para recibir eventos de escala nacional e internacional. Y en ese camino, Santiago se convirtió en un actor central.