Por qué Santiago del Estero vuelve a recibir una final y qué hay detrás del debate que divide al fútbol argentino

La escena vuelve a repetirse: una final del fútbol argentino, otra vez en Santiago del Estero, y nuevamente se enciende el debate. Mañana, desde las 21, Estudiantes y Racing definirán el torneo Clausura en el “Madre de Ciudades”, en lo que será la décima final de fútbol profesional que la provincia aloja desde su inauguración. Un número que, por sí solo, ya habla de una política pública sostenida por el Gobierno santiagueño y por la AFA que genera diferentes opiniones dentro del fútbol argentino.