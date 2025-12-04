Fin de semana de acción y podios locales en el Open Tucumán de Brazilian Jiu-Jitsu

El torneo reunió a academias de todo el NOA y contó con la presencia de deportistas de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. En la provincia, GFTeam trabaja bajo la conducción de los faixas pretas Lionel Liendo y Marcelo Torti, mientras que en Salta el equipo está liderado por Sebastián Echazú, Santiago Echazú y Sofía Medina, todos faixa preta y representantes de la escuela dirigida a nivel nacional por el Mestre Javier Cardozo (5° grado).