Fin de semana de acción y podios locales en el Open Tucumán de Brazilian Jiu-Jitsu

El tatami volvió a ser escenario de alegrías para el equipo tucumano de GFTeam Argentina, que tuvo una destacada actuación en el Open Tucumán de Brazilian Jiu Jitsu, realizado el sábado 29 de noviembre en el Club Barrio Jardín. La academia dirigida por Lionel Liendo volvió a subirse al podio, con múltiples medallas en distintas categorías.
Liendo, faixa preta y referente del jiu-jitsu local, volvió a demostrar su vigencia al conseguir dos medallas de oro, una en categoría Absoluto (peso libre) y otra en peso medio pesado. “Estamos muy orgullosos de todo el equipo. Fue una jornada excelente y los chicos dejaron todo en cada combate”, expresó.
El torneo reunió a academias de todo el NOA y contó con la presencia de deportistas de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. En la provincia, GFTeam trabaja bajo la conducción de los faixas pretas Lionel Liendo y Marcelo Torti, mientras que en Salta el equipo está liderado por Sebastián Echazú, Santiago Echazú y Sofía Medina, todos faixa preta y representantes de la escuela dirigida a nivel nacional por el Mestre Javier Cardozo (5° grado).
El rendimiento de los tucumanos fue sobresaliente. Además de Liendo, su alumno Valentín Argañaraz consiguió el primer puesto en su división, mientras que Adrián Noguera, Joel Emilio y Benjamín Liendo, de apenas seis años, también se consagraron campeones. “Ver a los más chicos disfrutar de este deporte y subirse al podio es algo que nos llena de orgullo”, destacó el profesor.
Completaron el medallero Gonzalo Costa, Agustín Argañaraz, Máximo Abib y Ramiro Joussef, todos con medalla de bronce. En la rama femenina, Lourdes Bo’zolo obtuvo oro, mientras que Agustina Albarracín y Camila Kanam lograron bronce.
También tuvieron una destacada participación Agustín Buffa, Leonardo Zurita y Máximo Albornoz, quienes, aunque no alcanzaron el podio, dejaron buenas sensaciones por su entrega y nivel competitivo.
Con esta actuación, el equipo cerró un nuevo torneo con excelentes resultados, reafirmando el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia y la proyección de una escuela apasionada por el jiu-jitsu.