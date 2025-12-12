Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

La importancia creativa de la escritora tucumana Selva Cuenca es retomada nuevamente por el grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán. Así como su elenco infantil estrenó la semana pasada “Duendes de esta tierra”, una versión de “Duendes del jardín”, esta noche los adolescentes harán lo propio con “Mundo alegre”, otro texto de la misma autora.
Escrito originalmente en 1980, la obra “reivindica la libertad, la imaginación y la alegría como fuerzas transformadoras capaces de despertar a una sociedad adormecida por la seriedad y la tristeza”, adelanta la directora de la puesta, Lilian Mirkin.
Las funciones se realizarán hoy y mañana desde las 21 y el domingo a partir de las 18 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), como muestra final del trabajo anual realizado por el Grupo, que está próximo a cumplir 15 años ininterrumpidos de funcionamiento (no se detuvo ni siquiera en el confinamiento por la pandemia de covid-19). El taller abre inscripciones todos los años y es gratuito en todos sus niveles.
En el escenario estarán Emma Acevedo, Yuliana Ale, Pía Apestey, Valentina Aranda, Juan Aráoz, Eliseo Balderrama, Jeremías Balmaceda, Luisa Blanco, Trinidad Bravo, Malena Canducci, Mateo Díaz Vince, Letizia Fagioli, Jazmín Fiori Trouvé, Alina Grondona, Camila Guerrero, Fausto Gutiérrez, Vania Iskra, Máximo Lazarte, Paula Maizel, Corina Molina, Diego Niklison, Lola Pecamiche, Lee Rodríguez Vaquero, Gianni Rossini y Evangelina Zurita. La música original es del compositor Fernando Flores Blasco.
“‘Mundo alegre’ despliega un universo de personajes desopilantes donde los payasos asumen la misión de llevar la risa a todos los rincones. Su llegada a Pueblo Serio, un lugar oprimido por la solemnidad, se convierte en una aventura para devolver la alegría olvidada en los corazones de sus habitantes”, anticipa la directora, quien remarca la importancia de la labor que realizan desde el Ente en recuperar a dramaturgos de la provincia.
Desde su inicio en 2011, el grupo estrena en noviembre o diciembre sus puestas en escena, que van desde adaptaciones de clásicos a obras de autores argentinos como Agustín Cuzzani, Liliana Bodoc y Bernardo Canal Feijóo. En el universo de los creadores locales, montó textos de Nicolás Aráoz, Ana Di Lullo, Oscar Quiroga y, ahora, Cuenca.
Otras propuestas
En tanto, en El Nido Cultural (San Luis 559), a las 21 Diego Borges dirige su obra “Arde”, con Analía Garrido y Loló Robles. Es la historia de dos hermanas que habitan una gran casa con ascensor. Siempre quisieron ser actrices, y filmar películas que participen en importantes festivales de cine. Su vida se desarrolla a través de las escenas que repiten una y otra vez en un eterno retorno, se anticipa.
Además, esta noche y el domingo desde las 21, en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), el taller de adultos Pulso Im-perfecto hará funciones de “Sintonía de amor”. La obra fue escrita y dirigida por Soledad Berrondo, quien está al frente de la formación actoral de los intérpretes.
En tanto, Francisco Galarzo presentará dos propuestas de su taller en la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 750): desde las 19 se verá el clásico de Alejandro Casona “Prohibido suicidarse en primavera”, y a las 22 “La microsuperpoblación de Antón”, del tucumano Martín Giner.
Desde las 21, en el Centro Cultural de la plaza San Martín de Famaillá y con entrada libre y gratuita, Sebastihan de León interpretará “El Cristo roto”, de Sebastián Olarte. En este unipersonal, un sacerdote aborda la verdad de una imagen de Cristo mutilada y abandonada como un simple objeto, para preguntarse quiénes son los responsables de la situación que se vive.