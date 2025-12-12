Teatro: un “Mundo alegre” que cambia a Pueblo Serio

Las funciones se realizarán hoy y mañana desde las 21 y el domingo a partir de las 18 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), como muestra final del trabajo anual realizado por el Grupo, que está próximo a cumplir 15 años ininterrumpidos de funcionamiento (no se detuvo ni siquiera en el confinamiento por la pandemia de covid-19). El taller abre inscripciones todos los años y es gratuito en todos sus niveles.