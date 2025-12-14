Cuidado de piscinas en el inicio del verano: cinco errores que generan pérdidas

Además de los malos hábitos del usuario, existen problemas estructurales o de obra que agravan la situación. Las patologías más frecuentes al inicio de la temporada son el desprendimiento de revestimientos, pérdida de adherencia de venecitas, fisuras en el vaso y fallas en las juntas. Una inspección visual previa, sumada a percusión manual para detectar huecos, es fundamental antes de llenar la piscina por primera vez en la temporada.