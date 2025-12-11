El "Decano" apuesta a convertirse en el semillero del norte: así funciona el Departamento de Captación de Atlético Tucumán

Uno de los pilares del esquema es su alcance territorial. Hay referentes en Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca, provincia que, según Vallcanera, “dio buenos frutos” en los procesos de selección. “Son jugadores muy responsables y disciplinados”, describe. En la zona norte la tarea está a cargo de Marcelo Zerrizuela, quien recopila información de Jujuy, Salta y áreas cercanas. Esa estructura permite observar futbolistas en contextos muy variados y detectar talento antes que otros clubes. Y el radar ya trasciende las fronteras: “He visto pibes de Paraguay, Uruguay y Colombia. Queremos captar los mejores valores del norte y también del exterior”, sostiene.