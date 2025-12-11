El "Decano" apuesta a convertirse en el semillero del norte: así funciona el Departamento de Captación de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán lleva más de una década compitiendo en AFA y, en paralelo al crecimiento institucional, consolidó un sistema de captación de juveniles que hoy nutre a buena parte de sus divisiones formativas y el plantel de Primera. Al frente del área está Omar Enrique Vallcaneras, un histórico del club con 35 años de trayectoria, que sintetiza su función con una frase: “Mi trabajo puntual es elegir jugadores, no solo cuando vienen a prueba, sino también saliendo a buscarlos”.
Aunque ya no dirige equipos (algo que hizo durante décadas), hace siete años fue designado coordinador de captación. Desde ese rol diseñó y expandió el sistema que sostiene al semillero “decano”. “Pasé por todo lo necesario para adquirir la formación que exige el cargo que desempeño”, explica. El Departamento trabaja con un equipo base integrado por él y tres colaboradores: Luis Ferreyra, Segundo Farías y Pablo Molina. Y, además, con una red informal de referentes distribuidos en el norte y en otras regiones del país.
Uno de los pilares del esquema es su alcance territorial. Hay referentes en Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca, provincia que, según Vallcanera, “dio buenos frutos” en los procesos de selección. “Son jugadores muy responsables y disciplinados”, describe. En la zona norte la tarea está a cargo de Marcelo Zerrizuela, quien recopila información de Jujuy, Salta y áreas cercanas. Esa estructura permite observar futbolistas en contextos muy variados y detectar talento antes que otros clubes. Y el radar ya trasciende las fronteras: “He visto pibes de Paraguay, Uruguay y Colombia. Queremos captar los mejores valores del norte y también del exterior”, sostiene.
Sin embargo, advierte que ampliar la búsqueda internacional presenta trabas administrativas. “El problema para incorporar chicos de afuera son los papeles y la burocracia”, explica. Aun así, hay interés concreto en profundizar la búsqueda en Bolivia, Paraguay y Colombia, en paralelo a la profesionalización del área.
La captación también se apoya en iniciativas locales. Una de ellas es el programa “El Decano en tu barrio”, impulsado por Vallcaneras. Consiste en recorrer los barrios de la capital para observar y darle una posibilidad concreta a todos los pibes que quieran integrar las filas del club. La búsqueda se extiende a toda la provincia e incluye pruebas específicas para arqueros, con el fin de evitar que los talentos del norte migren hacia Buenos Aires por falta de oportunidades.
En el análisis del fútbol local, Vallcaneras reconoce que la Liga Tucumana es una fuente permanente de observación, pero también marca una limitación: la escasa competencia formativa. “Las inferiores tienen poca competencia seria, y eso afecta la preparación. Muchos entrenan dos veces por semana, mientras que en Atlético se entrena prácticamente todos los días. Adaptar ese ritmo no es fácil”, explica. Y agrega: “En el norte hay muchísimo talento, pero hay que adaptarlo a la disciplina profesional. Atlético hoy brinda todo: ropa completa, psicólogo, nutricionista, cuerpo médico, revisiones. Cuando uno brinda cosas, también exige. Ese es el desafío”.
Respecto de los criterios de selección, Vallcaneras es categórico: “Lo fundamental es el manejo de pelota, control, pase, visión, panorama, pegada. Son detalles que quizás la gente común no nota, pero que definen al jugador”. El biotipo también importa, especialmente en centrales y arqueros: “Nos cuesta encontrar jugadores norteños altos; cuando aparece uno de 1,90, rogamos que se pueda quedar”, admite.
El coordinador destaca que el club dio un salto cualitativo en su proceso de elección. “Antes armábamos equipos para competir. Ahora somos más selectivos. Como no somos un club con tantos años en AFA (llevamos 11), estamos profesionalizando el trabajo constantemente. Hoy tratamos de equivocarnos lo menos posible, en conjunto con los directores técnicos y coordinadores”, señala.
Pero advierte que el talento no alcanza si no hay disciplina. Pese al acompañamiento de coaching, psicólogos y un entorno de alto rendimiento, muchos chicos llegan sin hábitos compatibles con la vida profesional. “A veces aparecen excelentes jugadores, pero indisciplinados, y ellos no continúan. Muchos vienen de entornos muy viciados y cuesta hacerles entender que para ser profesional deben cambiar sus hábitos. Me pasó varias veces que jugadores muy talentosos no lograron sostener la disciplina”, lamenta.
El impacto del área ya se evidencia en la estructura del club: el 70% de los jugadores de casi todas las divisiones de AFA fueron captados por este departamento. Para Vallcanera, la mayor satisfacción es ver a los juveniles asentarse en Primera. “Actualmente están Leonel Vega, Carlos Abeldaño, Nicolás Laméndola, el “Cata” (Nicolás) Romero, Ignacio Maestro Puch, Moisés Brandán, Agustín Lagos y varios más”. Su diagnóstico sobre quienes subieron recientemente es concreto: “Tienen capacidad futbolística, pero necesitan confianza y minutos. No es lo mismo jugar en Reserva que en Primera”.
La Secretaría Técnica, otro de los departamentos del club, suma otra capa de análisis. “Se encargan de verificar datos cuando surge un jugador recomendado y estudiar su trayectoria antes de observarlo”, detalla Vallcanera.
El próximo paso del área será formalizar un sistema que ya funciona internamente: la creación de un banco de datos único. “Estamos armando un banco oficial, la idea es incluir a todos los jugadores que se probaron, sus datos y su información deportiva. Será el banco de datos del Departamento de Captación del Club Atlético Tucumán”, anticipa.
El objetivo final, afirma, está claro: que Atlético se convierta en el gran aglutinador de talento del norte argentino. Con una estructura en expansión y un modelo que ya produce resultados, el club apuesta a consolidar un proyecto que impacta en el presente y proyecta su futuro formativo.