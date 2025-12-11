Secciones
Lanzaron oficialmente la canasta navideña en Tucumán: qué productos incluye y cuánto cuesta

La Provincia presentó los productos y una caja panadera que beneficiarán a miles de familias tucumanas durante las fiestas. Estarán disponibles la semana que viene.

Hace 18 Min

Con una propuesta económica que busca aliviar el bolsillo de las familias en un fin de año marcado por subas de precios, el Gobierno de la provincia presentó oficialmente la canasta navideña 2025. La iniciativa incluye  cinco productos con un valor final de $6.499.

El anuncio fue realizado por el vicegobernador Miguel Acevedo y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, quienes destacaron el trabajo conjunto entre el Ministerio, la Dirección de Comercio, la Cámara de Panaderos, la Cámara de Supermercadistas y la Federación Económica de Tucumán.

Además, también se lanzó una canasta panadera de cuatro, producto, por el mismo precio. 

Qué trae la canasta navideña de $6.499

La propuesta contempla cinco productos clásicos para la mesa de Nochebuena: sidra; pan dulce; budín; turrón y garrapiñada

“Un esfuerzo para mantener precios del año pasado”

Acevedo remarcó que las canastas mantienen un valor casi igual al de 2024, pese al incremento de costos que enfrentan los comercios. “Es un esfuerzo del gobernador Osvaldo Jaldo y de las empresas participantes para que todos los tucumanos puedan acceder”, señaló.

El vicegobernador pidió también la colaboración de los medios para difundir la lista de comercios adheridos, que será publicada por Información Pública en los próximos días.

Disponibilidad y marcas

El presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios, Guillermo Saccomani, confirmó que la canasta estará disponible en distintos supermercados y autoservicios del Gran Tucumán. Indicó que se trabajará con marcas variadas para facilitar los acuerdos y garantizar stock hasta fin de año.

“Es una propuesta accesible para todos los hogares y prácticamente mantiene el precio del año pasado. Es un gran esfuerzo del sector en un año difícil”, afirmó.

