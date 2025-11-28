Lanzarán en Tucumán una canasta navideña accesible: cuándo estará disponible

En un intento por aliviar el bolsillo de los consumidores y, al mismo tiempo, impulsar las ventas de las panaderías en un año marcado por la caída de la actividad y el cierre de locales, el Centro de Industriales Panaderos de Tucumán prepara el lanzamiento de una canasta navideña con precios accesibles. Así lo confirmó a LA GACETA Pablo Albertus, presidente de la entidad, quien sostuvo que la iniciativa responde tanto a la demanda social como a la necesidad del sector de recuperar afluencia en los comercios.