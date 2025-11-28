Lanzarán en Tucumán una canasta navideña accesible: cuándo estará disponible

En un intento por aliviar el bolsillo de los consumidores y, al mismo tiempo, impulsar las ventas de las panaderías en un año marcado por la caída de la actividad y el cierre de locales, el Centro de Industriales Panaderos de Tucumán prepara el lanzamiento de una canasta navideña con precios accesibles. Así lo confirmó a LA GACETA Pablo Albertus, presidente de la entidad, quien sostuvo que la iniciativa responde tanto a la demanda social como a la necesidad del sector de recuperar afluencia en los comercios.
“Esta canasta surge por dos motivos: la necesidad de la gente, que tiene que buscar alternativas en una economía muy compleja, y también la necesidad del Centro Industrial Panadero de que las panaderías afiliadas tengan mayor movimiento en los locales”, explicó en diálogo con LG Play. El plan contempla entre cuatro y cinco productos tradicionales de fin de año, como pan dulce, budines, pan chip y pan de miga. “La idea es que no nos mareemos con los costos y que sean productos accesibles”, agregó.
Albertus describió un panorama complicado para la actividad en la provincia, en línea con lo que ocurre a nivel nacional. “La situación es muy parecida. Lamentablemente, en Tucumán hubo cierres de entre 40 y 50 panaderías en los últimos 18 meses”, detalló. Aclaró que en ese cálculo también se incluyen puntos de venta de cadenas que no pudieron renovar contratos o sostener sucursales por la caída de las ventas y la presión impositiva.
El dirigente señaló que si bien la inflación se desaceleró, las tarifas y los servicios “están por el doble”. En ese sentido, explicó que el costo energético tiene un peso significativo en la estructura de gastos del sector. “De cada $100 que entran, 18 se van en servicios”, precisó. A esto se suma la carga impositiva, que, según Albertus, representa entre “el 32% y el 34%” del total de costos de una panadería.
La situación se agrava por la imposibilidad de acceder a crédito accesible. “Hoy el crédito no te voy a decir que es asesino porque uno lo necesita, pero las tasas son elevadísimas. No se puede tomar crédito”, admitió.
Insumos en alza y presiones externas
Respecto de los insumos, Albertus indicó que las mayores subas se registran en productos ligados al costo energético, como plásticos, logística, papelería y fletes. “Todo eso está muy encarecido y puede tirar los precios hacia arriba”, señaló. No obstante, destacó que el valor del trigo se mantiene estable y que la relación con la molinería no presenta tensiones en este momento.
Cuándo estará disponible la canasta
El titular del Centro de Panaderos adelantó que la oferta se lanzaría después de la segunda semana de diciembre. “Estamos esperando la confirmación del gobernador para cerrar la parte publicitaria, pero ya la vamos a poner a disposición. Los valores van a ser muy accesibles”, aseguró.
Albertus remarcó que el objetivo es ofrecer productos saludables, elaborados en panaderías locales, y fomentar que los consumidores vuelvan a los comercios del rubro. “Es importantísimo que la gente tenga un producto saludable en la mesa, con buen precio, y que venga a las panaderías”, destacó.