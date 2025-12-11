Leandro Gracián sería el nuevo técnico de San Martín: los números que convencieron a la CD

La incertidumbre no habría quedado del todo atrás, pero en San Martín aseguran que la decisión estaría encaminada: el nuevo entrenador sería Leandro “Tano” Gracián, cuya oficialización estaría prevista para las próximas horas, salvo algún detalle de último momento. Tras semanas de análisis y comparaciones entre distintos proyectos, la dirigencia y Facundo Pérez Castro habrían coincidido en que el ex técnico de Deportivo Madryn encajaría mejor que nadie en el perfil buscado para conducir el ciclo deportivo 2026. Aun así, un allegado a la CD puso paños fríos. “No está nada confirmado; falta cerrar un detalle”, advirtió. De todos modos, la búsqueda llegaría a su fin y el "Santo" ya tendría definido a su próximo conductor.