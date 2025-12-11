Leandro Gracián sería el nuevo técnico de San Martín: los números que convencieron a la CD

La incertidumbre no habría quedado del todo atrás, pero en San Martín aseguran que la decisión estaría encaminada: el nuevo entrenador sería Leandro “Tano” Gracián, cuya oficialización estaría prevista para las próximas horas, salvo algún detalle de último momento. Tras semanas de análisis y comparaciones entre distintos proyectos, la dirigencia y Facundo Pérez Castro habrían coincidido en que el ex técnico de Deportivo Madryn encajaría mejor que nadie en el perfil buscado para conducir el ciclo deportivo 2026. Aun así, un allegado a la CD puso paños fríos. “No está nada confirmado; falta cerrar un detalle”, advirtió. De todos modos, la búsqueda llegaría a su fin y el "Santo" ya tendría definido a su próximo conductor.
Gracián, de 42 años, asumió en Deportivo Madryn el 17 de marzo de 2024, cuando debutó con un empate sin goles frente a Deportivo Morón, como visitante. Su primera temporada marcó un salto significativo: el equipo quedó a un triunfo de disputar la final por el primer ascenso y luego fue eliminado en cuartos de final del Reducido por Gimnasia y Esgrima de Mendoza, consolidando al "Aurinegro" como uno de los equipos más competitivos de la categoría.
A las puertas del ascenso con el “Aurinegro”
La campaña 2025 profundizó ese crecimiento. Madryn ganó la zona A de la Primera Nacional, mantuvo uno de los rendimientos más fuertes del torneo y perdió la final por el ascenso contra Gimnasia de Mendoza en el estadio de Platense. Más tarde, en el Reducido, volvió a alcanzar la serie que definía el segundo ascenso, donde cayó frente a Estudiantes de Río Cuarto. En dos temporadas consecutivas, Gracián llevó al equipo a pelear ascensos en ambos frentes.
Los números de Gracián en Deportivo Madryn
En total, dirigió 76 partidos, con un registro de 37 victorias, 25 empates y 14 derrotas. Su efectividad, su estructura de juego sostenida y su capacidad para construir equipos intensos-con presión alta, laterales proyectados y transición ofensiva rápida- fueron claves para convertirlo en uno de los entrenadores más valorados de la categoría.
La dirigencia también analizó otras variantes como Walter Otta, Omar De Felippe, Gustavo Coleoni y el mencionado Pablo De Muner, pero la combinación entre campaña, propuesta y proyección futura habría inclinado la balanza en favor del “Tano”. Gracián presentó un plan detallado para potenciar el plantel, ordenar la pretemporada y construir un equipo competitivo desde el primer día.
A su currículum como DT se suma una trayectoria extensa como jugador: surgido en Vélez, campeón en Boca Juniors (torneos locales y copas internacionales), con pasos por San Martín en la temporada 2017/2018, Independiente, Colón, Querétaro, Aris de Grecia y equipos del fútbol chileno. Su experiencia en vestuarios exigentes se integró luego a su formación como entrenador, que comenzó como ayudante en el "Xeneize" de Hugo Ibarra y continuó en Atlanta, donde trabajó en el cuerpo técnico de Walter Erviti.
Lo que vendría para el “Santo”
Con el técnico prácticamente definido, San Martín avanzaría ahora en el mercado de pases: llegarían dos refuerzos con pasado en Primera y experiencia internacional, y se resolverían las situaciones de Ulises Vera, Darío Sand y Matías García, quienes esperarían conocer su rol en el posible nuevo ciclo.