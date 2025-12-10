Atlético Tucumán ya conoce su mapa 2026: zona, rivales y cruce interzonal del Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol trazó el camino del próximo torneo Apertura y Atlético Tucumán ya sabe qué panorama deberá afrontar a partir del 24 de enero. El sorteo, realizado en el predio "Lionel Andrés Messi" tras la reunión del Comité Ejecutivo, definió las dos zonas del certamen y confirmó el cruce interzonal del “Decano”, que tendrá un calendario exigente desde la primera fecha.
Atlético cayó en la Zona B, junto a River y Racing
El equipo dirigido por Hugo Colace integrará la zona B, un grupo de fuerte competencia que incluye a River, Racing, Huracán, Belgrano, Argentinos Juniors y Rosario Central, entre otros. Además, compartirá zona con el recientemente ascendido, Estudiantes de Río Cuarto.
River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos, Tigre, Gimnasia La Plata, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético y Sarmiento son los equipos que integran la zona B.
Además, el interzonal del “Decano” también quedó definido: se medirá contra Instituto, en uno de los duelos programados para la jornada de clásicos y emparejamientos especiales.
Boca y River: cómo quedaron ubicados
Mientras tanto, los dos gigantes del fútbol argentino quedaron separados. Boca integrará la zona A, junto a Independiente, San Lorenzo, Talleres, Newell’s y Defensa y Justicia, entre otros; mientras que River competirá en la B, en donde aparece como cabeza de serie y principal candidato.
Así, la zona A quedó conformada por: Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Lanús, Newell's, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.
Formato, fechas y contexto del año mundialista
Tal como se había anticipado, el sistema de competencia no tendrá modificaciones: dos zonas de 15 equipos y los ocho mejores de cada grupo avanzan a los playoffs.
El Apertura 2026 deberá finalizar rápido: el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá comenzará el 11 de junio, por lo que el calendario local se comprimirá para evitar superposiciones.
En tanto, el Clausura 2026 arrancará después de la Copa del Mundo, pero aún no tiene fecha confirmada.
Los cruces interzonales del año
Además del duelo entre Atlético e Instituto, quedaron definidos los siguientes emparejamientos destacados:
- Boca vs. Racing
- Vélez vs. River
- Independiente Rivadavia vs. Independiente
- Talleres vs. Rosario Central
- Sarmiento vs. Estudiantes
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Argentino vs. Lanús
- Unión vs. Aldosivi
- Huracán vs. Deportivo Riestra
- Newell’s vs. Banfield
- Gimnasia La Plata vs. Gimnasia (Mendoza)
- Central Córdoba vs. Tigre
- San Lorenzo vs. Estudiantes Río Cuarto.