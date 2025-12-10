Atlético Tucumán ya conoce su mapa 2026: zona, rivales y cruce interzonal del Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol trazó el camino del próximo torneo Apertura y Atlético Tucumán ya sabe qué panorama deberá afrontar a partir del 24 de enero. El sorteo, realizado en el predio "Lionel Andrés Messi" tras la reunión del Comité Ejecutivo, definió las dos zonas del certamen y confirmó el cruce interzonal del “Decano”, que tendrá un calendario exigente desde la primera fecha.