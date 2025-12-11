10 destinos turísticos para conocer en el norte argentino en vacaciones

El norte argentino tiene un enorme potencial turístico y, pese a que sus destinos no son los más transitados durante las vacaciones de verano, un influencer de viajes hizo un listado de los 10 lugares a los que hay que ir al menos una vez en la vida. Guido Rodríguez hizo su propio top 10 de los sitios que conoció y lo cautivaron y lo compartió en su cuenta de X.