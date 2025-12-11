10 destinos turísticos para conocer en el norte argentino en vacaciones

El norte argentino tiene un enorme potencial turístico y, pese a que sus destinos no son los más transitados durante las vacaciones de verano, un influencer de viajes hizo un listado de los 10 lugares a los que hay que ir al menos una vez en la vida. Guido Rodríguez hizo su propio top 10 de los sitios que conoció y lo cautivaron y lo compartió en su cuenta de X.
El ranking abarca los dos polos del norte, de este a oeste, y ofrece paisajes tan variados como humedales, bosques, montañas y valles. Este listado de destinos deja reflejado la enorme variedad de sitios que tiene nuestro país en su extensa geografía. En total, se incluyeron destinos de nueve provincias, con dos destinos en Catamarca.
Vacaciones: 10 lugares que hay que conocer sí o sí en el norte argentino
Rodríguez hizo su propia reseña de cada uno de los sitios que incluyó:
Balcón de Pissis, Catamarca
Uno de los lugares más impresionantes del país. Fiambalá es la localidad más cercana para ir. Se va por la Ruta de los Seismiles y se sube hasta los 4.700 metros de altura. Primero se llega a la laguna Celeste y luego se sube hasta el Balcón de Pissis.
Colonia Pellegrini, Corrientes
Pueblo rural de 1.200 habitantes a orillas de la Laguna Iberá y dentro de los esteros. Capital de la biodiversidad: 400 especies de aves, peces, insectos, mariposas, mamíferos y reptiles. Mejor pueblo del mundo 2025, por la ONU Turismo.
Uquía, Jujuy
Es un pueblo muy lindo y tranquilo a solo 10 kilómetros de Humahuaca. Aquí está la Quebrada de las Señoritas, donde van a caminar entre pasillos angostos con paredones rojizos y 13 cuevas. Es un camino sencillo para hacerlo sin apuro y disfrutando de cada paso.
Ruiz de Montoya, Misiones
Se ubica dentro de la Región de las Flores. Fue fundado con inmigración suiza y alemana, principalmente. En el pueblo está la Cooperativa Agrícola Tucanguá que produce una de las yerbas más ricas del país. A 10 kilómetros se ubica el alto Cuña Pirú.
San Blas de los Sauces, La Rioja
En el norte de la provincia se encuentra este departamento con varios atractivos: la Olla de Andolucas, el área arqueológica de Hualco, la Cascada Cola de la Novia, entre otros. Visitar la iglesia de San Blas y consumir nueces y duraznos.
Bañado La Estrella, Formosa
Uno de los tesoros naturales más grandes del país. Desde el paraje Fortín La Soledad se hacen las excursiones en piragua. Se encuentran más de 300 especies de aves como cigüeñas y garzas y reptiles como yacarés y serpientes y otros animales.
Tafí del Valle, Tucumán
Hermoso pueblo turístico en pleno Valle Calchaquí conocido por su belleza natural, su clima templado y sus paisajes montañosos. Conocer El Mollar, el Cañadón de Muñoz y hacer el sendero El Pela, donde se pasa por el Cerro de la Cruz.
Campo del Cielo, Chaco
Hace 4.000 años una lluvia de meteoritos cayó en este rincón del norte argentino. Tiene entrada gratuita y se puede dormir a pasos de los meteoritos, que son fragmentos de roca llegados del espacio. Se encuentra el segundo meteorito más grande del mundo, de 37 toneladas.
Seclantás, Salta
Uno de los rincones más auténticos de los valles calchaquíes. Visitar las Cuevas de Asic, maravilla natural moldeada por el viento y los siglos. Recorrer Brealito y su laguna. Caminar el pueblo y conocer casas de tejidos artesanales y almorzar en Casa Díaz.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca
Paisaje único y lunar compuesto por rocas volcánicas de color blanco brillante que contrasta con el cielo azul y las montañas. Se llega con camioneta 4x4 y guía especializado. La mejor época para viajar es de octubre a abril y es una excursión que dura todo el día.