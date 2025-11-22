Los tres estrenos de Netflix que no te podés perder este fin de semana largo

Esta segunda parte, también protagonizada por el talentoso Ted Danson, explora la posibilidad del amor en la edad avanzada. Si ya la primera vez te tocó con la delicadeza de temas difíciles como la vejez y la muerte, esta temporada te movilizará con experiencias como la timidez, la inseguridad y el pudor de la juventud, que son aristas que se tocan en esta parte.