Los tres estrenos de Netflix que no te podés perder este fin de semana largo

Llegó el fin de semana largo y el sillón se ve lo suficientemente acogedor como para acompañar una maratón cinematográfica en Netflix. Como todas las semanas, la plataforma lanzó nuevos títulos, algunos de ellos más detacados, para maratonear en estos días de descanso.
Si estos días sin actividad laboral preferís vivirlos de forma relajada, las nuevas propuestas de Netflix pueden ser grandes compañeras. Adaptaciones de renombradas novelas, dramas y comedias, estas nuevas producciones son un viaje a distintas emociones por el mundo del audiovisual.
Los mejores títulos para disfrutar este fin de semana en Netflix
“Sueños de trenes”
Uno de los títulos más nuevos de la plataforma es también uno de los más prometedores. "Sueños de trenes" es un drama cinematográfico adaptado de una novela premiada y que generó expectativa de posibles nominaciones. La historia está ambientada en el siglo pasado y relata dimensiones profundas como el duelo, la perseverancia y la esperanza.
El relato se sitúa en el Oeste americano y se centra en la vida de Robert Grainer, un obrero que se dedica a construir vías de ferrocarril. Su rutina tranquila en medio de la naturaleza se rompe de forma terrible tras la muerte de su familia, un hecho que lo deja solo.
A partir de ahí, la historia sigue su odisea mientras tiene que afrontar la inmensidad de la soledad y la crudeza del entorno. El personaje trata con todas sus fuerzas de encontrarle un nuevo sentido a su existencia y amoldarse a la nueva realidad.
La cinta fue dirigida por Clint Bentley y está protagonizada por Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Nathaniel Arcand, Clifton Collins Jr., John Diehl, Paul Schneider y Will Patton, entre otros. Tiene una duración de 102 minutos.
“Un hombre infiltrado” - Temproada 2
Si buscás reirte pero también emocionarte un rato, "Un hombre infilitrado" puede cumplir con éxito ese deseo. "Un exprofesor recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco", indica la sinopsis de la serie.
Esta segunda parte, también protagonizada por el talentoso Ted Danson, explora la posibilidad del amor en la edad avanzada. Si ya la primera vez te tocó con la delicadeza de temas difíciles como la vejez y la muerte, esta temporada te movilizará con experiencias como la timidez, la inseguridad y el pudor de la juventud, que son aristas que se tocan en esta parte.
La segunda temporada cuenta con 8 episodios de media hora de duración. La serie fue creada por Michael Schur y está protagonizada por Ted Danson, Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada, Stephanie Beatriz, Mary Steenburgen, Margaret Avery, Eugene Cordero, John Getz, Stephen McKinley Henderson y Susan Ruttan, entre otros.
“Envidiosa” - Temporada 3
Llegamos al punto en que Vicky Mori no encuentra mayor salida a sus frustraciones y al equilibrio que forzó en estos últimos años. Su relación con Matías (Esteban Lamothe) parece madura, pero en realidad revela un desajuste emocional que ella intenta cubrir con ironía. Las sesiones con su terapeuta, Fernanda (Lorena Vega), recuperan el tono de confesionario moral que siempre tuvo la serie.
“Envidiosa 3” se centra en el cambio de Vicky. La exitosa serie argentina propone una nueva dimensión de la protagonista. "Tras una ruptura devastadora a sus casi cuarenta años, Vicky va en busca de un nuevo amor. Pero no sabe que ahora comienza un viaje profundo —y divertido— de autodescubrimiento...", indica la sinopsis de la serie.
La serie fue creada por Gabriel Medina y Carolina Aguirre y está protagonizada por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Bárbara Lombardo, Marina Bellati, Martín Garabal, Lorena Vega y Susana Pampín, entre otros. La tercera temporada cuenta con 10 episodios de unos 25 minutos de duración.