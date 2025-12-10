Secciones
Política

El Gobierno de Javier Milei ratificó que no aprobará la nueva deuda que quiere tomar Axel Kicillof

"Sin déficit, no hay deuda", afirmó el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El Gobierno ratificó que no aprobará la nueva deuda que quiere tomar Axel Kicillof. El Gobierno ratificó que no aprobará la nueva deuda que quiere tomar Axel Kicillof. Foto Radio Mitre.
Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, lanzó este miércoles una crítica directa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al remarcar que “sin déficit, no hay nueva deuda”.

Durante su exposición, el funcionario hizo foco en la evolución del endeudamiento público y apuntó nuevamente contra la administración bonaerense. “La deuda pública consolidada disminuyó U$S50.000 millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas, por lo que no hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit no hay nueva deuda”, señaló.

También explicó por qué Kicillof no fue convocado a una reunión con la administración nacional. “Lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No hay mucho para dialogar, porque no hay muestras de buena voluntad. Hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide. No compartimos agenda con Kicillof”, afirmó.

“No tiene mucho sentido esa reunión. En algún momento por ahí exista, la verdad es que no lo sabemos, pero no está hoy en agenda”, añadió al respecto.

Polémica entre Nación y provincia de Buenos Aires por la toma de deuda 

Las declaraciones de Adorni se dan en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires por la toma de deuda pública. Este jueves, la Legislatura bonaerense aprobó en la madrugada el proyecto de Financiamiento por más de U$S3.000 millones enviado por Kicillof. El oficialismo logró reunir los dos tercios necesarios tras varias semanas de negociaciones.

Temas TucumánAxel KicillofProvincia de Buenos AiresGobierno nacionalJavier MileiManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
5

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
6

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Más Noticias
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

Comentarios