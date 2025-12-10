El Gobierno de Javier Milei ratificó que no aprobará la nueva deuda que quiere tomar Axel Kicillof

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, lanzó este miércoles una crítica directa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al remarcar que “sin déficit, no hay nueva deuda”.
Durante su exposición, el funcionario hizo foco en la evolución del endeudamiento público y apuntó nuevamente contra la administración bonaerense. “La deuda pública consolidada disminuyó U$S50.000 millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas, por lo que no hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit no hay nueva deuda”, señaló.
También explicó por qué Kicillof no fue convocado a una reunión con la administración nacional. “Lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No hay mucho para dialogar, porque no hay muestras de buena voluntad. Hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide. No compartimos agenda con Kicillof”, afirmó.
“No tiene mucho sentido esa reunión. En algún momento por ahí exista, la verdad es que no lo sabemos, pero no está hoy en agenda”, añadió al respecto.
Polémica entre Nación y provincia de Buenos Aires por la toma de deuda
Las declaraciones de Adorni se dan en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires por la toma de deuda pública. Este jueves, la Legislatura bonaerense aprobó en la madrugada el proyecto de Financiamiento por más de U$S3.000 millones enviado por Kicillof. El oficialismo logró reunir los dos tercios necesarios tras varias semanas de negociaciones.