El Gobierno de Javier Milei ratificó que no aprobará la nueva deuda que quiere tomar Axel Kicillof

También explicó por qué Kicillof no fue convocado a una reunión con la administración nacional. “Lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No hay mucho para dialogar, porque no hay muestras de buena voluntad. Hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide. No compartimos agenda con Kicillof”, afirmó.