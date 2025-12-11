Secciones
María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

La dirigente venezolana habló desde el Parlamento noruego y aseguró que busca visibilizar la situación de su país.

María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad CAPTURA DE VIDEO
Hace 11 Min

Después de un año en la clandestinidad, la dirigente opositora María Corina Machado reapareció públicamente en una conferencia de prensa ofrecida este jueves desde Oslo, donde habló por primera vez. La referente política, recientemente distinguida con el Nobel de la Paz, aseguró que atraviesa “un momento de esperanza” y que su presencia en la capital noruega busca visibilizar la situación de Venezuela.

Machado confirmó que su intención es regresar al país con el galardón, aunque evitó precisar una fecha. Explicó que el viaje se concretó en estricto hermetismo debido a la prohibición que pesa sobre ella desde hace una década, razón por la cual no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del premio.

La opositora arribó a Oslo en la madrugada del jueves, luego de abandonar Venezuela en secreto tras más de un año oculta. En el Parlamento noruego reiteró que “vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso en el momento oportuno”. Vestida de blanco, insistió en que no divulgará detalles sobre su retorno para resguardar su integridad.

