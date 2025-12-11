El miedo en tiempos de depredadores

A partir de esta respuesta, y aún con el sudor frío bajando por la espalda, es posible que nos asalte una pregunta inquietante: ¿En manos de quiénes nos encontramos? O tal vez aquella otra que tanto entristecía a Stefan Zweig ante la ola de intolerancia y despotismo de los años 30: “¿Cómo vivir con entusiasmo en un mundo como el de ahora?”. Mirando alrededor, no habría que agregar ni quitar palabra al desasosiego del escritor austríaco; tampoco, hay que admitir, encontraríamos rápidamente consuelo. O quizás imitando al Quijote, trasladando hasta hoy su duda de más de cuatro siglos, diríamos: “¿Puede haber esperanza allí donde hay miedo?”. En efecto, este sentimiento, junto al odio, es el que ha movido el engranaje de la historia, tanto para aceptar mansamente el sometimiento como para rebelarse contra la opresión. Actualmente, renovado y poderoso, ese miedo es hijo de un hartazgo general con sabor a injusticia, de la inseguridad social que deja huérfanos de derechos o abandona a la intemperie a los ciudadanos, más aún a los inmigrantes rebajados a la condición de peste en países como Estados Unidos; un miedo hijo de la indefensión ante líderes políticos tóxicos para la convivencia y no aptos para la democracia; hijo de conflictos globales que han vuelto a exaltar la banalidad del mal y en los que se ha cosificado al ser humano, como ya se ha visto en Gaza; y es hijo también, o sobre todo, de la extendida convicción de que el futuro ha dejado de ser una promesa, un territorio de esperanza y realización, para transformarse en una amenaza de despojo. En miedo sin más.