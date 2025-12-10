Luis Juez, sobre Victoria Villarruel: “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”

Luis Juez reavivó en las últimas horas el debate sobre la dinámica interna en el Senado y la relación entre Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei. El dirigente cordobés atribuyó las tensiones actuales a lo que definió como un cambio en la actitud de la vicepresidenta, una transformación que, según él, fue impulsada por su entorno más cercano. “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”, remarcó.