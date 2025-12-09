Tucumán fortalece su integración con la Región de Coquimbo en un Encuentro Binacional

En el segundo día se realizó un saludo protocolar con el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, para luego participar de un desayuno institucional de apertura del Encuentro Público–Privado y de Integración Binacional, desarrollado en la Universidad Santo Tomás. Más tarde se llevaron adelante actividades simultáneas: mientras el vicegobernador y los legisladores mantuvieron una reunión con la Comisión de Relaciones Internacionales y la Comisión de Fomento del CORE, representantes del sector productivo participaron de un espacio de networking con empresas y gremios de la región. En paralelo, autoridades académicas tucumanas formaron parte de la Mesa de Universidades Coquimbo–Tucumán, donde se avanzó en la conformación del Directorio Binacional de Universidades y en la firma de un acta de acuerdos para desarrollar un programa de becas, proyectos de investigación aplicados e instancias de movilidad académica.