Tucumán fortalece su integración con la Región de Coquimbo en un Encuentro Binacional

Una comitiva encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo participa en Chile del Encuentro Binacional con la Región de Coquimbo, un espacio orientado a consolidar la cooperación institucional, productiva, académica y turística entre ambos territorios.
Acompañan al vicegobernador los legisladores Christian Rodríguez (presidente de la Comisión de Mercosur, COPA, Integración Regional y Relaciones Internacionales de la Legislatura de Tucumán), Agustín Romano Norri (secretario de la Comisión de Mercosur), Leopoldo Rodríguez (presidente de la Comisión de Economía y Producción) y Walter Berarducci, junto a referentes del ámbito académico y productivo: Ramiro Albarracín (rector de la Universidad de San Pablo T), Federico Fanjul (rector de la UNSTA), Sergio Robin (decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT), Darío Juárez Porcel (secretario de Vinculación Tecnológica de la UTN-FRT), Christian Hayward (gerente de logística de Fríos del Norte), el diputado del Parlasur Mariano Fernández y la asesora Ana Escobedo del equipo institucional de la Legislatura.
Durante la primera jornada, Acevedo fue recibido por el alcalde de Vicuña, Mario Aros Carvajal, y por Francisco Velázquez, jefe de la División de Fomento e Industria. La agenda incluyó un recorrido por distintos puntos vinculados al desarrollo turístico de la comuna, entre ellos la Torre Bauer, el Cabildo, el Observatorio Mamalluca y la Planta CAPEL, uno de los principales polos agroindustriales del valle.
En el segundo día se realizó un saludo protocolar con el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, para luego participar de un desayuno institucional de apertura del Encuentro Público–Privado y de Integración Binacional, desarrollado en la Universidad Santo Tomás. Más tarde se llevaron adelante actividades simultáneas: mientras el vicegobernador y los legisladores mantuvieron una reunión con la Comisión de Relaciones Internacionales y la Comisión de Fomento del CORE, representantes del sector productivo participaron de un espacio de networking con empresas y gremios de la región. En paralelo, autoridades académicas tucumanas formaron parte de la Mesa de Universidades Coquimbo–Tucumán, donde se avanzó en la conformación del Directorio Binacional de Universidades y en la firma de un acta de acuerdos para desarrollar un programa de becas, proyectos de investigación aplicados e instancias de movilidad académica.
Durante la tarde, la comitiva también realizó una visita territorial a la empresa Crustanic Ltda, ubicada en el Barrio Industrial de Coquimbo, dedicada a un modelo de economía circular basado en el reciclaje de desechos de camarón y langostino. La agenda concluirá este miércoles con un recorrido por el Puerto de Coquimbo y una charla expositiva a cargo de autoridades portuarias.
El vicegobernador Miguel Acevedo destacó que este encuentro “se enmarca dentro de un diálogo que venimos profundizando con el gobernador de Coquimbo, en un vínculo que ya puede considerarse una política de Estado”. Subrayó que la integración regional “debe defender y producir la descentralización, afianzando lazos económicos, culturales, deportivos y productivos que hermanan a Tucumán con esta región”. También remarcó la voluntad de acompañar el proyecto del corredor bioceánico: “Queremos afianzar y valorizar el trabajo del puerto, del paso cordillerano y del sueño del puente o túnel, reafirmando que Tucumán va a estar presente, trabajando de manera mancomunada por el crecimiento de nuestras regiones”.
El gobernador Cristóbal Juliá valoró la presencia de las delegaciones de Tucumán y San Juan y destacó que el encuentro “fortalece lo que es la integración con nuestro país hermano, Argentina”. Recordó que ya hubo reuniones previas en Tucumán y San Juan y señaló que esta es “la segunda visita que recibimos de una delegación de Tucumán, donde en este caso vino el vicegobernador de la provincia”, algo que consideró sumamente relevante porque reafirma el carácter estratégico del proceso de integración.
El gobernador subrayó que para la región de Coquimbo es clave que “los productos de Tucumán, como el limón, el jugo de limón y el azúcar, salgan por nuestro puerto”, lo que permitiría potenciar el corredor bioceánico y consolidar el rol logístico de la región. En ese sentido, recordó que los grandes proyectos en carpeta —el corredor bioceánico, el Paso de Agua Negra y el futuro túnel— representan “la obra que debería concretar y sellar una verdadera integración”.
El legislador Christian Rodríguez expresó su optimismo respecto del proceso iniciado entre ambas regiones. Sostuvo que este trabajo “entusiasma porque fortalece el corredor bioceánico” y abre nuevas oportunidades para el norte argentino.
Por su parte, el legislador Leopoldo Rodríguez valoró que la agenda binacional “abre muchas puertas” y permite avanzar en una complementariedad productiva y académica entre Tucumán y Coquimbo. Consideró que los intercambios generarán “oportunidades concretas para la producción y la industria”, especialmente vinculadas al acceso a nuevos mercados a través del puerto de Coquimbo.
El legislador Walter Berarducci remarcó que este es el tercer encuentro sostenido con autoridades y actores institucionales de la región, y celebró “la consolidación y profundización de las relaciones de integración, no solo en materia de infraestructura y comercio, sino también en el plano educativo y formativo”.
Por su parte, el legislador Agustín Romano Norri destacó la continuidad del trabajo conjunto entre la provincia de Tucumán y Coquimbo, así como la importancia de comprender que “la cordillera nos une y no nos divide”, en un proceso que abarca dimensiones económicas, culturales, académicas y logísticas.
El representante del sector productivo, Christian Hayward, explicó que las reuniones con autoridades portuarias y empresas de Chile y San Juan permitieron avanzar en nuevos contactos para fortalecer el intercambio comercial. Señaló que evaluar alternativas como el paso de Aguas Negras o el de San Francisco permitirá “abaratar costos logísticos y volver más competitiva a la industria tucumana”, especialmente en la conexión con mercados de Estados Unidos y Asia. Agregó que exportar a través del puerto de Coquimbo “reduce significativamente los costos y brinda nuevas oportunidades para los clientes que buscan ingresar al mercado asiático”.
Finalmente, el rector de la UNSTA, Federico Fanjul, calificó como “muy exitosa” la reunión en el ámbito académico, destacando que se logró avanzar en el segundo paso del proceso: la firma de un plan de trabajo conjunto para que en abril se presente el acta constitutiva y el reglamento del Directorio Binacional de Universidades. Además, informó que realizaron un acuerdo entre las instituciones para el intercambio de alumnos, docentes y buenas prácticas, y adelantó que se proyecta un programa de becas que permitirá a estudiantes cursar un semestre en la Universidad Santo Tomás y en otras instituciones de la región.