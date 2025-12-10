Secciones
El gobierno de Milei no aprobará nueva deuda para la provincia de Buenos Aires en medio de la disputa con Kicillof

La gestión libertaria rechazará otorgar más recursos a la provincia, tras la aprobación legislativa del requerimiento impulsado por el gobernador.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Hace 2 Hs

Mientras prepara su salida al mercado y así poder pagar vencimientos en el inicio de 2026, el gobierno de Javier Milei resolvió no habilitar nueva deuda para la provincia de Buenos Aires, decisión que se conoció poco después de que la Legislatura bonaerense aprobara el pedido impulsado por Axel Kicillof para tomar hasta $3.685 millones mediante Letras del Tesoro y otros cuatro endeudamientos.

Días atrás, en una entrevista con el canal porteño A24, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, cuestionó al gobierno bonaerense tras la sanción del proyecto de Financiamiento por más de U$S3.000 millones. “Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, afirmó. 

Según el funcionario, cualquier obligación adicional “no debería estar sujeta a aprobación” debido a ese incumplimiento, y señaló que el gasto corriente del distrito “crece por encima de la inflación”.

En este marco, en la administración libertaria anticiparon que solo validarán el refinanciamiento de pasivos vigentes, pero no la toma de fondos frescos. Ese refinanciamiento se aplicaría con mejores tasas, de acuerdo con la instrucción transmitida al bloque de La Libertad Avanza para la sesión en la Legislatura provincial, donde Kicillof obtuvo el apoyo del peronismo y sectores aliados. La Ley de Responsabilidad Fiscal faculta al Gobierno nacional a rechazar solicitudes si entiende que la provincia compromete el equilibrio fiscal, consignó el diario "Ámbito".

La respuesta de Kicillof no se hizo esperar. El gobernador replicó las críticas de Caputo y pidió que la aprobación llegue “rapidito”, al sostener que el proyecto votado no implica endeudamiento nuevo, sino la cobertura de vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal

En un mensaje breve pero contundente, reclamó al gobierno de Milei nacional avanzar con los trámites pendientes y recordó: “Nos deben $13.000 millones; no sé de qué hablan los libertarios”.

Deuda

Luis Caputo emitirá un título en dólares y con lo obtenido servirá parte del vencimiento de U$S 4.500 millones que debe afrontar en enero, en una nueva operación en el mercado de deuda voluntaria luego de ocho años. El título será denominado Bonar 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.

El ministro de Economía libertario buscará obtener U$S1.000 millones.

