El gobierno de Milei no aprobará nueva deuda para la provincia de Buenos Aires en medio de la disputa con Kicillof

En este marco, en la administración libertaria anticiparon que solo validarán el refinanciamiento de pasivos vigentes, pero no la toma de fondos frescos. Ese refinanciamiento se aplicaría con mejores tasas, de acuerdo con la instrucción transmitida al bloque de La Libertad Avanza para la sesión en la Legislatura provincial, donde Kicillof obtuvo el apoyo del peronismo y sectores aliados. La Ley de Responsabilidad Fiscal faculta al Gobierno nacional a rechazar solicitudes si entiende que la provincia compromete el equilibrio fiscal, consignó el diario "Ámbito".