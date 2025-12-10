Detuvieron al ex presidente de Bolivia Luis Arce por una causa de corrupción

La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció a través de sus redes sociales lo que calificó como el “secuestro” del ex mandatario. Según afirmó, Arce fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, y aseguró que se enteró del procedimiento cuando el ex jefe de Estado “se encontraba solo”.