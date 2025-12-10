Detuvieron al ex presidente de Bolivia Luis Arce por una causa de corrupción

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles por fuerzas de seguridad en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía, en el marco de una causa por corrupción que se encuentra en curso, según informaron medios locales.
La investigación lo vincula con un presunto desfalco millonario de fondos públicos que estaban destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Los hechos se remontan a su etapa como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.
La acusación
De acuerdo con la indagación, Arce habría autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, quien actualmente permanece detenida en el penal de Obrajes.
La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció a través de sus redes sociales lo que calificó como el “secuestro” del ex mandatario. Según afirmó, Arce fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, y aseguró que se enteró del procedimiento cuando el ex jefe de Estado “se encontraba solo”.