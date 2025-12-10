Secciones
Mundo

Detuvieron al ex presidente de Bolivia Luis Arce por una causa de corrupción

Las acusaciones se remontan a su etapa como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.

BOLIVIA. Detuvieron a Luis Arce por un presunto caso de corrupción. BOLIVIA. Detuvieron a Luis Arce por un presunto caso de corrupción.
Hace 1 Hs

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles por fuerzas de seguridad en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía, en el marco de una causa por corrupción que se encuentra en curso, según informaron medios locales.

La investigación lo vincula con un presunto desfalco millonario de fondos públicos que estaban destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Los hechos se remontan a su etapa como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.

La acusación 

De acuerdo con la indagación, Arce habría autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, quien actualmente permanece detenida en el penal de Obrajes.

La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció a través de sus redes sociales lo que calificó como el “secuestro” del ex mandatario. Según afirmó, Arce fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, y aseguró que se enteró del procedimiento cuando el ex jefe de Estado “se encontraba solo”.

Temas BoliviaEvo MoralesLuis Arce
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
5

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
6

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Más Noticias
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

El Nobel de la Paz para María Corina Machado se entregó con una ovación y un mensaje: Maduro, renuncie

El Nobel de la Paz para María Corina Machado se entregó con una ovación y un mensaje: "Maduro, renuncie"

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

María Corina Machado confirmó que viaja a Oslo: Gente arriesgó su vida para que yo llegara

María Corina Machado confirmó que viaja a Oslo: "Gente arriesgó su vida para que yo llegara"

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

María Corina Machado no asistirá al Nobel de la Paz: el premio lo recibirá su hija Ana

María Corina Machado no asistirá al Nobel de la Paz: el premio lo recibirá su hija Ana

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Comentarios