Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción y traición interna

Fin de una era y ruptura con Evo Morales

El conflicto entre Arce y Morales había escalado en los últimos dos años. El ex mandatario acusó al presidente de “traicionar los principios del proceso de cambio” y de promover una línea “tecnocrática” alejada de las bases populares. Arce, por su parte, había llamado a “unir a la izquierda boliviana” frente a la oposición, pero su decisión de no buscar la reelección en mayo selló su distanciamiento definitivo.