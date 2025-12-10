Murió Robe Iniesta, leyenda del rock en español: ¿qué le sucedió?

La enfermedad marcó un punto de inflexión, cerrando de facto la etapa de Robe sobre los escenarios. La recuperación y los cuidados del artista fueron siempre asistidos por la cercanía de sus seres queridos, consolidando un vínculo que trascendía la música. Pese a la fama, su vida era sencilla en Lezema, dedicada a la lectura, la cocina y un poco de deporte. El hombre "libre y sin cadenas" deja roto a todo el público que lo siguió, heredando un legado de cuidado y discreción que él mismo cultivó con esmero.