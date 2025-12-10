Megadeth se despide de los escenarios y anunció su último show en Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

Megadeth confirmó su adiós definitivo a los escenarios y eligió a la Argentina como una de las paradas clave de su gira mundial de despedida. La banda liderada por Dave Mustaine se presentará el 30 de abril de 2026 en Tecnópolis, en el marco del tour “THIS WAS OUR LIFE 2026”, que marcará el cierre de más de cuatro décadas de historia en el thrash metal.
Venta en Argentina
La preventa para el show comenzó hoy a través de fullticket.com. Será exclusiva para clientes del Banco Nación con tarjetas Visa, quienes tendrán 10% de descuento y 3 cuotas sin interés.
La venta general se habilitará el jueves 11, desde las 10, con todos los medios de pago disponibles. Los usuarios de Visa BNA volverán a contar con el beneficio de 3 cuotas sin interés.
Como parte de su despedida, Megadeth lanzará su último disco de estudio, titulado simplemente “Megadeth”, que llegará a las plataformas el 23 de enero de 2026. La banda ya adelantó el primer sencillo, “Tipping Point”, disponible en todas las plataformas digitales. Además, revelaron la lista completa de canciones del álbum, que servirá como epílogo musical de su carrera.
“La parte más difícil es decir adiós”
En el comunicado donde anunció el fin de la banda, Dave Mustaine compartió un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. “El final de una carrera es algo que muchos músicos no pueden elegir. Yo sí puedo hacerlo, y ese es el lugar en el que me encuentro ahora”, expresó el líder de Megadeth.
“He viajado por el mundo, he ganado millones de fans y lo más difícil es decirles adiós”, agregó. Mustaine también destacó que el nuevo disco llega en el momento exacto:
“Este es el momento perfecto para lanzar un álbum y para dar la vuelta al mundo. También es el momento perfecto para anunciar que será nuestro último disco de estudio”.
El músico pidió a los fans vivir este proceso con alegría:
“No se enojen, no estén tristes. Alégrense. Vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo maravilloso juntos y probablemente no vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos la forma de tocar la guitarra y cambiamos el mundo”.