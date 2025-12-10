Megadeth se despide de los escenarios y anunció su último show en Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

Megadeth confirmó su adiós definitivo a los escenarios y eligió a la Argentina como una de las paradas clave de su gira mundial de despedida. La banda liderada por Dave Mustaine se presentará el 30 de abril de 2026 en Tecnópolis, en el marco del tour “THIS WAS OUR LIFE 2026”, que marcará el cierre de más de cuatro décadas de historia en el thrash metal.