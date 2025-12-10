Así luce hoy la casa de Mi Pobre Angelito: la impresionante transformación de la mansión icónica

La casa que sirvió de escenario para Mi Pobre Angelito —uno de los mayores clásicos navideños del cine— dejó atrás su estética original para convertirse en una residencia completamente renovada y adaptada al siglo XXI. Tras su venta a comienzos de 2024 por U$S 5.5 millones, la propiedad ubicada en la exclusiva localidad de Winnetka, Illinois, volvió a despertar la nostalgia de miles de fanáticos que crecieron viendo las travesuras de Kevin McCallister.