Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

“Una medida que provoca censura es en contra no del pueblo tucumano, sino del pueblo argentino. Si censuran a la prensa, aparece la oscuridad; no tengan dudas”, dijo. El abogado indicó que antes de fin de año podrían iniciarse presentaciones vinculadas al caso. “Vemos resoluciones discutidas con el sentido común y que van en contra de la ley. Evaluamos si detrás de una definición así puede existir un delito y si corresponde investigarlo”, adelantó.