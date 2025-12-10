Secciones
Política

Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

El letrado anunció que actuará, principalmente, en la causa que investiga la presunta censura a medios de comunicación.

Hace 1 Hs

Fernando Burlando juró este miércoles como abogado en Tucumán para intervenir formalmente en causas radicadas en la provincia. Tras la ceremonia, el letrado brindó una conferencia en la que adelantó que tendrá una presencia permanente en el territorio. “Voy a venir seguido a la provinica”, remarcó.

Su desembarco ocurre en plena polémica por la medida cautelar dictada por un tribunal que prohíbe al canal CCC y a sus trabajadores realizar críticas públicas a jueces y fiscales. Burlando confirmó que su estudio ya analiza los alcances de esa resolución, a la que calificó como “grave” y “contraria al sentido común”.

“Una medida que provoca censura es en contra no del pueblo tucumano, sino del pueblo argentino. Si censuran a la prensa, aparece la oscuridad; no tengan dudas”, dijo. El abogado indicó que antes de fin de año podrían iniciarse presentaciones vinculadas al caso. “Vemos resoluciones discutidas con el sentido común y que van en contra de la ley. Evaluamos si detrás de una definición así puede existir un delito y si corresponde investigarlo”, adelantó. 

Consultado sobre el contexto provincial, Burlando opinó que “muchas cosas deben cambiar en Tucumán”. “Veo mucho olor a viejo en la política. Hace falta la presencia de gente joven, ética y moral. Con una política renovada, medidas como esta censura no ocurrirían”, sostuvo.

Si bien aclaró que no generaliza sobre todos los jueces o fiscales, señaló que algunos funcionarios “se desprestigian” al ordenar restricciones a la prensa “sin saber qué se va a publicar”.

Fernando Burlando. Fernando Burlando.

Su equipo

Burlando llegó acompañado por parte de su equipo, integrado por especialistas en derecho digital, exfiscales y abogados con trayectoria en causas contra grandes plataformas tecnológicas. 

“Somos un estudio con presencia en todo el país. Venir a Tucumán es algo normal. A veces, por las costumbres de ciertos lugares, algunos profesionales locales prefieren no involucrarse en temas que pueden traerles consecuencias éticas o personales. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, solo con la sociedad”, afirmó.

El abogado confirmó que su principal enfoque será revertir la cautelar que limita a la prensa. “Es el tema crucial, y lo haremos con prudencia, objetividad y dentro de los mecanismos legales”, aseguró.

Temas TucumánEl PaísFernando BurlandoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
5

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
6

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Más Noticias
Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Conocé el cronograma de pagos del aguinaldo para los estatales tucumanos

Conocé el cronograma de pagos del aguinaldo para los estatales tucumanos

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Comentarios