VIDEO. Burlando se matriculó en Tucumán para litigar en un caso de censura: "Es un retroceso que pone en riesgo a toda la sociedad"

El abogado Fernando Burlando llegó a Tucumán con un objetivo claro: matricularse para poder intervenir legalmente en un caso que -según él- compromete no sólo a los medios de comunicación, sino a toda la sociedad. En diálogo con la prensa, anunció que trabajará de lleno en un expediente que implica un fallo de censura judicial y que, a su criterio, representa “un retroceso institucional gravísimo”.