La ciencia reveló cuál es el ciclo de lavado perfecto: así tu ropa durará más tiempo

El mismo patrón se observó con las microfibras: mayor temperatura y más tiempo significan más fibras liberadas, ya sea algodón o mezcla de poliéster. Y la liberación nunca se detuvo: “Se observa que en el octavo y decimosexto lavado se siguen liberando cantidades significativas de microfibras de los tejidos, lo que sugiere un mecanismo constante de generación y liberación de microfibras a lo largo de la vida de las prendas”, escribieron los investigadores.