La ciencia reveló cuál es el ciclo de lavado perfecto: así tu ropa durará más tiempo

La calidad no es el único factor determinante de la durabilidad de nuestra ropa. También lo son los productos que usamos, el trato que le damos y, por supuesto, la temperatura y el tiempo en que la dejamos en el lavarropas, los cuales determinan qué tanto pueden envejecer los tejidos de manera prematura.
Científicos de la Universidad de Leeds descubrieron cuál era la manera de mantener impecables las prendas ante los constantes lavados que, aunque aseguran ropa libre de manchas y olores, pueden degradar rápidamente los tejidos. De acuerdo con los especialistas, la mejor manera de mantener la ropa impecable es usar ciclos de lavado más fríos y breves.
Los especialistas estudiaron cuál era la dinámica de los lavados que provocaba que los tejidos envejezcan más rápido. El deterioro ocurre cuando los tejidos liberan microfibras, lo que provoca que estos se debiliten.
Las pruebas de los investigadores
Según el grupo de investigadores, que también incluyó a los científicos del fabricante de detergentes, Procter & Gamble, son las temperaturas más altas y los ciclos más largos los que arruinan las prendas. Para llegar a esta conclusión, los estudiosos probaron diferentes colores y materiales de ropa deportiva de distintas marcas con diferentes temperaturas y duraciones de lavado. Los resultados fueron claros:
“Se observa una pérdida de color significativamente mayor en el ciclo de algodón corto a 40 °C (85 min) en comparación con el ciclo Cold Express (30 min). Estas observaciones proporcionan evidencia de que, en una situación ‘real’, el aumento del tiempo y la temperatura de lavado incrementa la pérdida de color tras lavados repetidos”.
El ciclo que arruina las prendas
Esto demostró que el lavado más largo y caliente provoca mayor pérdida de color y aumenta el desgaste de los tejidos. Los investigadores también midieron cómo se transfiere el tinte de colores oscuros a claros, lo que provoca el enturbiamiento de camisetas blancas y la pérdida de brillo en estampados.
El mismo patrón se observó con las microfibras: mayor temperatura y más tiempo significan más fibras liberadas, ya sea algodón o mezcla de poliéster. Y la liberación nunca se detuvo: “Se observa que en el octavo y decimosexto lavado se siguen liberando cantidades significativas de microfibras de los tejidos, lo que sugiere un mecanismo constante de generación y liberación de microfibras a lo largo de la vida de las prendas”, escribieron los investigadores.
Los científicos concluyen que el mejor ciclo de lavado es una versión modificada: más suave, más fría y más corta. Al reducir la temperatura y el tiempo, se disminuye la contaminación por microfibras, el desperdicio de detergente y la huella de carbono asociada al uso de la lavadora.