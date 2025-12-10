Monotributo: cuándo recategorizarse según el nuevo calendario de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el cronograma que deberán seguir los monotributistas para actualizar su categoría durante 2026, un trámite clave para mantener en regla la situación fiscal según los ingresos reales de cada contribuyente. La recategorización, que se realiza dos veces al año, permite ajustar la escala tributaria cuando se superan los límites de facturación o cambian otros parámetros de actividad.