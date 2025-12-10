Monotributo: cuándo recategorizarse según el nuevo calendario de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el cronograma que deberán seguir los monotributistas para actualizar su categoría durante 2026, un trámite clave para mantener en regla la situación fiscal según los ingresos reales de cada contribuyente. La recategorización, que se realiza dos veces al año, permite ajustar la escala tributaria cuando se superan los límites de facturación o cambian otros parámetros de actividad.
El organismo recordó que quienes no cumplen con esta obligación pueden enfrentar sanciones importantes, entre ellas multas equivalentes al 50% del impuesto integrado correspondiente a la categoría que realmente les corresponde y ajustes retroactivos por diferencias no declaradas.
Cómo se hace la recategorización del monotributo
El trámite es completamente digital y se gestiona desde la plataforma de ARCA. Los pasos a seguir son:
Acceder al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.
Ingresar a la sección “Recategorizarme” para revisar los datos.
Seleccionar “Continuar recategorización” para actualizar la información.
Completar los parámetros solicitados: ingresos acumulados, superficie afectada, consumo energético y otros indicadores.
Emitir el formulario F.184 y descargar la nueva credencial de pago.
Los contribuyentes que no cumplan seis meses desde su alta o que permanezcan dentro de su categoría actual no necesitan realizar el trámite, aunque deben verificar que los datos cargados sean correctos.
Cuándo será la próxima recategorización del monotributo
ARCA estableció dos instancias para actualizar la categoría a lo largo de 2026:
Primera recategorización: entre fines de enero y comienzos de febrero.
Segunda recategorización: durante el mes de agosto.
Ambos períodos permiten ajustar la escala tributaria en función de los ingresos brutos y otros parámetros registrados en los últimos 12 meses.
Escalas vigentes del monotributo a diciembre de 2025
Las categorías fueron actualizadas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los topes anuales de facturación quedaron establecidos de la siguiente manera:
A: $8.992.597,87
B: $13.175.201,52
C: $18.473.166,15
D: $22.934.610,05
E: $26.977.793,60
F: $33.809.379,57
G: $40.431.835,35
H: $61.344.853,64
I: $68.664.410,05
J: $78.632.948,76
K: $94.805.682,90
Los importes a pagar, que incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social, también varían según la actividad. Por ejemplo:
A: $37.085,74
B: $42.216,41
C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
El pago en término es indispensable para evitar intereses y mantener el acceso a la cobertura de salud y aportes previsionales.