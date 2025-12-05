Novedades de ARCA: hasta cuánto se podrá transferir desde billeteras virtuales en diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene por objetivo fiscalizar el comercio exterior y el cumplimiento de obligaciones tributarias, así como encargarse de la recaudación de impuestos. Por eso el organismo estableció una serie de límites que los contribuyentes deberán tener en cuenta para realizar sus movimientos patrimoniales. Aunque no hay un tope para la cantidad de dinero que se puede tener en las billeteras virtuales, sí hay márgenes a partir de los cuales la entidad fiscal puede solicitar revisiones a los ciudadanos.
Si un contribuyente sobrepasa los límites del dinero que puede tener libremente en sus cuentas, es posible que ARCA inicie una investigación. En ella se solicitarán comprobantes y documentación respaldatoria que certifique el origen de los movimientos; en particular, de los ingresos que tiene cada ciudadano. Quienes no puedan justificarlos, recibirán sanciones de diferentes niveles.
Cuánto dinero puede transferirse desde las billeteras virtuales
ARCA establece ciertos límites a los ciudadanos para controlar también los montos a partir de los cuales deben tributar. En caso de que una persona haga movimientos por montos superiores a los indicados, debería registrarlos y declararlos ante el organismo fiscalizador y pagar los impuestos correspondientes a la actividad de origen.
El límite que se establece para movimientos mediante billeteras virtuales en diciembre se actualiza mes a mes. Es decir, los contribuyentes pueden hacer o recibir transferencias de hasta $50.000.000 en diciembre sin necesidad de hacer declaraciones juradas. Pero, una vez iniciado el próximo mes, la cuenta vuelve a 0 y desde allí empieza a correr una nueva suma según las transferencias que se hagan durante ese período. Esta cantidad aplica solo para las personas físicas. Para las personas jurídicas, en cambio, el límite es de $30.000.000.
En caso de superar el límite, ARCA puede solicitar documentación respaldatoria como: recibos de sueldo, constancias de jubilación, declaraciones juradas de impuestos, facturas por ventas o servicios y registros de transferencias anteriores.
Existe una billetera virtual que ARCA no puede controlar directamente. Se trata de PayPal, proveniente de Estados Unidos. Esto se debe a que no cuenta con una sede física en Argentina ni convenio de intercambio de información por lo que ARCA no tiene acceso a las transacciones internas.