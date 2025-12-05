Novedades de ARCA: hasta cuánto se podrá transferir desde billeteras virtuales en diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene por objetivo fiscalizar el comercio exterior y el cumplimiento de obligaciones tributarias, así como encargarse de la recaudación de impuestos. Por eso el organismo estableció una serie de límites que los contribuyentes deberán tener en cuenta para realizar sus movimientos patrimoniales. Aunque no hay un tope para la cantidad de dinero que se puede tener en las billeteras virtuales, sí hay márgenes a partir de los cuales la entidad fiscal puede solicitar revisiones a los ciudadanos.